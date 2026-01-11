Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 16χρονος από τις Σέρρες που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στην πόλη των Σερρών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινής κράτησης και η μεταφορά του στις φυλακές Κασσαβέτειας, στο Αϊδίνι Μαγνησίας.

Ο ανήλικος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως ανέφερε προανακριτικά, παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στο θύμα, με αφορμή προσωπική διαμάχη που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σχετίζεται με μία κοπέλα. Σύμφωνα με το gegonota.news, η μεταγωγή του στις φυλακές Κασσαβέτειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα που ενσωματώθηκαν στη δικογραφία κάνουν λόγο για βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου. Η έκθεση περιγράφει, μεταξύ άλλων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων. Η κηδεία του ανήλικου θύματος τελέστηκε τις προηγούμενες ημέρες σε κλίμα οδύνης.

Καταγγελίες της μητέρας

Σύμφωνα με τη μητέρα του κατηγορούμενου, ο αδελφός του 16χρονου βρισκόταν με φίλο του στο σπίτι και αποχωρούσαν για να κατευθυνθούν προς το δικαστικό μέγαρο Σερρών. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν. «Τους πήραν μέσα επίτηδες για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, είναι αντίποινα», κατήγγειλε.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 16χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Στις 27/07/2023 προσήχθη στο Α.Τ. Σερρών, στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες, ενώ στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32 γραμμάρια). Ακολούθησαν προσαγωγές στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών στις 21/06/2024 και στις 19/11/2024.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρώτη σύλληψή του το 2024 είχε κινηθεί διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από τη μητέρα του και ανάθεσής της σε συγγενικά πρόσωπα. Η μητέρα αρνήθηκε και έκτοτε στον ανήλικο έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

