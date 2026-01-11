Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

Προσωρινή κράτηση μετά την απολογία για ανθρωποκτονία με δόλο - Βαριά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, στο Αϊδίνι Μαγνησίας η μεταγωγή

Newsbomb

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 16χρονος από τις Σέρρες που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στην πόλη των Σερρών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινής κράτησης και η μεταφορά του στις φυλακές Κασσαβέτειας, στο Αϊδίνι Μαγνησίας.

Ο ανήλικος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως ανέφερε προανακριτικά, παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στο θύμα, με αφορμή προσωπική διαμάχη που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σχετίζεται με μία κοπέλα. Σύμφωνα με το gegonota.news, η μεταγωγή του στις φυλακές Κασσαβέτειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα που ενσωματώθηκαν στη δικογραφία κάνουν λόγο για βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου. Η έκθεση περιγράφει, μεταξύ άλλων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων. Η κηδεία του ανήλικου θύματος τελέστηκε τις προηγούμενες ημέρες σε κλίμα οδύνης.

Καταγγελίες της μητέρας

Σύμφωνα με τη μητέρα του κατηγορούμενου, ο αδελφός του 16χρονου βρισκόταν με φίλο του στο σπίτι και αποχωρούσαν για να κατευθυνθούν προς το δικαστικό μέγαρο Σερρών. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν. «Τους πήραν μέσα επίτηδες για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, είναι αντίποινα», κατήγγειλε.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 16χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Στις 27/07/2023 προσήχθη στο Α.Τ. Σερρών, στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες, ενώ στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32 γραμμάρια). Ακολούθησαν προσαγωγές στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών στις 21/06/2024 και στις 19/11/2024.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρώτη σύλληψή του το 2024 είχε κινηθεί διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από τη μητέρα του και ανάθεσής της σε συγγενικά πρόσωπα. Η μητέρα αρνήθηκε και έκτοτε στον ανήλικο έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Διπλό» των Σπερς στη Βοστώνη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Instagram: Διαρροή δεδομένων 17,5 εκατ. λογαριασμών και απάτες με ψεύτικα email

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο - Ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο θέλει να παραχωρήσει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, αλλά το Ινστιτούτο των βραβείων δεν το επιτρέπει

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

09:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αέρας» και «Μαγεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόμμα Καρυστιανού: Η δικαιοσύνη, η αδικία και η αλητεία

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Σε κατάσταση «συναγερμού» το Ισραήλ για την πιθανότητα επέμβασης Τραμπ στη χώρα

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή στην περιοχή Τραουνού

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: «Χάσμα» υποδομών με τη σύγχρονη πραγματικότητα προκαλεί πλημμύρες ακόμα και με «συνηθισμένες» βροχές, εξηγεί ειδικός

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα συμβόλαια σταθερής τιμής

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στη μάχη της φοροδιαφυγής 6 νέα ψηφιακά εργαλεία - Έρχεται «σαφάρι» ελέγχων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν φλέγεται: Ο στρατός ανέλαβε την καταστολή - Φόβοι για εκατόμβη νεκρών

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο - Ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Ο πρώην σύζυγος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ