Σέρρες: «Υπάρχουν ένοχοι που διαφεύγουν» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 17χρονου

Απολογία στον ανακριτή του 16χρονου που κατηγορείται για θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες.

Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου από έναν 16χρονο, στις Σέρρες.

«Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο, δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», είπε ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στον ALPHA.

O 16χρονος ύποπτος ως δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου Άγγελου έδωσε νέα διάσταση για τη δολοφονία, μιλώντας για παραπάνω από έναν δράστη που ενεπλάκη στον ξυλοδαρμό. «Οι υποψίες μας ήταν πάντοτε ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφερθούν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», είπε, μιλώντας σήμερα (10/01) στο MEGA.

O Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος προσέθεσε ότι «έχουμε υπόψη μας κάποιο βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες κάμερες, έχει σημασία να μην προτρέχουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Το παιδί δεν βρέθηκε σε ένα υπόγειο, σε μία αποθήκη. Βρέθηκε σε έναν ακάλυπτο χώρο έξω από την οικοδομή. Ζητάει η οικογένεια να ανοίξουν τα στόματα από παιδιά που ενδεχομένως να φοβούνται. Τα στοιχεία αφήνουν ερωτήματα».

Μεταξύ άλλων, ο 16χρονος ύποπτος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει θανάσιμα τον 17χρονο, στον οποίο επιτέθηκε επειδή εκνευρίστηκε όταν έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του και ότι δεν κατάλαβε πως τα χτυπήματα θα οδηγούσαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Επίσης, φέρεται να επέμεινε ότι τον χτύπησε δύο – τρεις φορές με γροθιές, παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το θύμα έφερε βαρύτατες κακώσεις.

Αμέσως μετά την απόφαση, ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτηρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση.

