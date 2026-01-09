Σέρρες: Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια που απολογείται ο 16χρονος

Στα Δικαστήρια των Σερρών οδηγήθηκε πριν από λίγο για να απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 17χρονο στις Σέρρες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το thestival, ο 16χρονος έφτασε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών ενώ την ίδια ώρα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση πολιτών έξω από αυτό προκειμένου να συμπαρασταθούν ειρηνικά όπως αναφέρεται στο κάλεσμα στην οικογένεια του θύματος.

Να σημειωθεί ότι ο 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

