Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον 17χρονο – «Υπάρχουν και άλλοι δράστες»

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας του στις Σέρρες.

Μετά από τετράωρη απολογία, ο νεαρός μεταφέρθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 16χρονος φέρεται να αρνήθηκε πως είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στην αστυνομία ότι αφορμή για την επίθεση στάθηκε μία κοπέλα, ενώ υποστήριξε ότι μετά από λογομαχία κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο 17χρονο θύμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια του νεαρού, από την οικογένεια του οποίου ζήτησε συγγνώμη. «Εάν γύριζα πίσω τον χρόνο θα χειριζόμουν διαφορετικά το θέμα» φέρεται να είπε.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογία, έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που κρατώντας πλακάτ ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δικαιωθεί η μνήμη του ανήλικου θύματος. «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει» και «Καμία ανοχή στη βία» ήταν κάποια από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, δήλωσε στο Mega:

«Ο βουβός πόνος εκφράστηκε σήμερα από τους φίλους του αδικοχαμένου Άγγελου. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από όσα ακούγονται, Αυτή είναι η άποψη της οικογένειας. Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν. Είναι αδύνατον να καταφερθούν αυτά τα χτυπήματα από ένα μόνο άτομο. Υπάρχουν λεπτομέρειες, που κάποιου φοβούνται να πουν. Ο Άγγελος γύρισε σπίτι του με αυτοκίνητο. Αυτό προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό. Στο αυτοκίνητο ήταν οι δικοί του φίλοι».

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση είχε καταδείξει ότι ο 17χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα, περιλαμβανομένων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και ρήξης σπλήνας, καρδιάς και αορτής. Επιπλέον, εμφανή ήταν τα σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπό του.

