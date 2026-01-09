Σέρρες: Ο 17χρονος Άγγελος «ζει» μέσα από την αφιέρωση φίλων του στο σχολείο

Ένα γκράφιτι αφιερωμένο στον 17χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από 16χρονο βρίσκεται πλέον σε τοίχο του σχολείου όπου φοιτούσε, στο ΕΠΑΛ Σερρών.

Οι φίλοι του σχεδίασαν έναν όνομα με το οποίο τον φώναζαν, την ημερομηνία που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν καθώς επίσης και «Άγγελε ζεις», «Δεν έφυγες ποτέ», «Για πάντα δίπλα μας».

Το γκράφιτι πυο έφτιαξαν οι φίλοι του 17χρονου Άγγελου voria.gr

Συγγενείς και φίλοι του 17χρονου έκανα σήμερα σιωπηλή διαμαρτυρία με συνθήματα πάνω σε χαρτόνια, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών την ώρα που απολογούνταν ο 16χρονος δράστης για τον φονικό ξυλοδαρμό.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης