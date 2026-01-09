Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα
Μαζί με τον17χρονο συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του
Συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης (8/1), σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.
Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.
Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Με πληροφορίες από tempo24.news
Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα
