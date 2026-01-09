Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

Ο άτυχος άνδρας έπεσε νεκρός μέσα σε νυχτερινό κέντρο ενώ φαίνεται πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, που έσπευσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2025, όταν ενημερώθηκαν για ύπαρξη νεκρού μετά από σοβαρό επεισόδιο, στο νυχτερινό μαγαζί επί της Αγίου Ανδρέου έναντι της πλατείας Πίνδου, βρήκαν σφραγισμένες πόρτες.

Οταν ένας εκ των δυο ιδιοκτητών της επιχείρησης τους άνοιξε, και μπήκαν στο κλαμπ, διαπίστωσαν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στο pelop.gr, ότι χώρος είχε καθαριστεί και σε καμία περίπτωση δεν μαρτυρούσε το «μακελειό» που είχε προηγηθεί, ενώ αναδυόταν έντονη μυρωδιά χλωρίνης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του pelop.gr σε μικρή απόσταση από την είσοδο του κλαμπ, εκεί δηλαδή όπου έπεσε νεκρός ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης, εντοπίστηκε χαρτοπετσέτα που έφερε «ίχνη καστανέρυθρων κηλίδων». Σε συνέχεια της έρευνας στελεχών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, σε κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα, βρέθηκε χαρτί κουζίνας με καφέ-κόκκινες κηλίδες , σπασμένα μέρη από σκαμπό και ένα κομποσκοίνι. Κηλίδες βρέθηκαν και σε χαρτιά που είχαν πεταχθεί σε κάδο στο χώρο της τουαλέτας. Ευρήματα τα οποία και κατασχέθηκαν ως πειστήρια και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση από υπάλληλο της επιχείρησης, που εργαζόταν το μοιραίο βράδυ ως «πορτιέρης».

Από την έρευνα προέκυψε πως από ντουλάπι της κουζίνας, είχε αφαιρεθεί το καταγραφικό των 16 καμερών «παρακολούθησης» της επιχείρησης, με τους ιδιοκτήτες που όπως υποστήριξαν απουσίαζαν από το κλαμπ την ώρα του άγριου καβγά με τραγική κατάληξη, αρχικά να επιχειρούν να αποκρύψουν το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει καταγράψει καρέ – καρέ τα όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του καταστήματος, όταν οι δυο παρέες «πιάστηκαν» στα χέρια.

Ο ένας μάλιστα δήλωσε άγνοια για ύπαρξη ή μη καταγραφικού ισχυριζόμενος πως με αυτά ασχολείται ο συνεταίρος του, με τον δεύτερο να σπεύδει να πει στους αστυνομικούς πως λόγω ανακαίνισης του καταστήματος, το καταγραφικό το είχε παραδώσει για φύλαξη σε εταιρεία σεκιούριτι, από την οποία δεν το είχε παραλάβει.

Ισχυρισμός, ωστόσο που κατέπεσε από τον υπεύθυνο ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, ο οποίος φέρεται στην κατάθεση του να δήλωσε πως μετά την ανακαίνιση, οπότε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με καταγραφικό ουδέποτε κανείς από τους συνιδιοκτήτες «τους ενόχλησαν για κάποια βλάβη του μηχανήματος ή τους παρέδωσαν προς έλεγχο».

Εξέλιξη που οδήγησε στη σύλληψη των δυο επιχειρηματιών με τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, υπόθαλψης και παρεμπόδισης δικαιοσύνης κατά συναυτουργία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών. Ωστόσο, άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

