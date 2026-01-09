Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το φονικό σε κλαμπ - Τι θα υποστηρίξουν

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη τα ξημερώματα της Κυριακής, σε νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα.

Αρχικά θα απολογηθούν τα δύο αδέλφια και ο πυγμάχος «πορτιέρης», ενώ λίγες ώρες αργότερα, στο εδώλιο του ανακριτή θα καθίσει ο 26χρονος πυγμάχος, προσφάτως αποφυλακισθείς για υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να είναι και αυτός που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα.

Και οι τέσσερις βαραίνοντα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό

Την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο 30χρονος έχουν καταγράψει οι κάμερες που διαθέτει το εσωτερικό του νυχτερινού κατάστηματος.

Το βίντεο αποτυπώνει με ακρίβεια το τι συνέβη με αποτέλεσμα ο πολύτεκνος πατέρας, να καταλήξει, στην είσοδο της επιχείρησης, όταν δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα από άλλον άνδρα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται, ο 30χρονος μετά το σοβαρό επεισόδιο εντός τους μαγαζιού, να φεύγει όρθιος, βαδίζοντας με κατεύθυνση την έξοδο, εκεί ωστόσο «συναντά» τον 26χρονο, ο οποίος αρχίζει να τον γρονθοκοπεί.

Τι θα υποστηρίξουν οι κατηγορούμενοι

Σε κοινή τους δήλωση στο τοπικό μέσο pelop.gr, οι ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου αναφέρουν: «Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μετρά, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

