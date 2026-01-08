Πάτρα: Η στιγμή που βγαίνει το μαχαίρι στη φονική συμπλοκή με έναν νεκρό σε νυχτερινό κέντρο

Νέα στοιχεία προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνα των Αρχών προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος των εννέα κατηγορουμένων στη φονική επίθεση σε κλαμπ, στην Πάτρα, με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2026.

Τέσσερις από αυτούς έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, να εμφανίζονται αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Λίγο πριν της 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως είχε προαναγγείλει το pelop. gr, παραδόθηκε και ο 26χρονος που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μαγαζί, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Κατά την λεπτομερή εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το εσωτερικό του καταστήματος, στο οποίο αποτυπώνεται με ακρίβεια το τι συνέβη μέχρι να πέσει νεκρός ο 30χρονος, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές στο pelop.gr, διαπιστώνεται η ύπαρξη μαχαιριού.

Σύμφωνα με τι ίδιες πηγές, μέλος της παρέας του νεκρού, φαίνεται και ενώ κάθονται και διασκεδάζουν να βγάζει μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το «ελέγχει» και να ξαναβάζει στη θέση του.

Εικόνα που καταγράφεται στις 4.26 π.μ., δυο λεπτά πριν από το λεκτικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με τραγική κατάληξη.

Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση εκτροχιάζεται με τις δυο παρέας να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.