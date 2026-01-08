Πάτρα: Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης - Τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

Καρέ-καρέ έχουν καταγράψει οι συνολικά κάμερες που διαθέτει το εσωτερικό του νυχτερινού κατάστηματος, στην Πάτρα, όπου κατέληξε 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01)

Το βίντεο αποτυπώνει με ακρίβεια το τι συνέβη με αποτέλεσμα ο πολύτεκνος πατέρας, να καταλήξει, στην είσοδο της επιχείρησης, όταν δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα από άλλον άνδρα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται, ο 30χρονος μετά το σοβαρό επεισόδιο εντός τους μαγαζιού, να φεύγει όρθιος, βαδίζοντας με κατεύθυνση την έξοδο, εκεί ωστόσο «συναντά» τον 26χρονο, ο οποίος αρχίζει να τον γρονθοκοπεί.