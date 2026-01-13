Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος

Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού ερευνούν οι Αρχές - Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο 17χρονος Άγγελος έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού από τον 16χρονο αλλά και άλλα άτομα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Απολογία στον ανακριτή του 16χρονου που κατηγορείται για θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες.

Τον ξυλοδαρμό του 17χρονου 'Αγγελου ομολόγησε ο 16χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος και βρίσκεται στη φυλακή μετά την απολογία του για το περιστατικό. Ο 16χρονος ισχυρίστηκε ότι ναι μεν χτύπησε τον 17χρονο, όχι όμως τόσο πολύ, ώστες να τον σκοτώσει.

Ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου ενώπιων του εισαγγελέα και ανακριτή φέρεται να υποστήριξε:

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω».

Ο 16χρονος στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι ευθύνεται αυτός για τον θάνατο του 17χρονου και ότι μπορεί να χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι ο 17χρονος έπεσε θύμα και δεύτερου ξυλοδαρμού από τον 16χρονο.

Οι δύο νεαροί είχαν κλείσει «ραντεβού» στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών προκειμένου να λύσουν τις διαφορές που είχαν. Στο σημείο αυτό ο 16χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον 17χρονο Άγγελο με μπουνιές και γονατιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτά της εκπομπής του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Άγγελος μετά τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον 16χρονο πήγε σε ένα κατάστημα τυχερών παιγνίων που βρίσκεται στο σημείο αιμόφυρτος και ζήτησε να πλυθεί και να καθαριστεί στην τουαλέτα του καταστήματος. Παρέμεινε στο σημείο για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε με τους φίλους του, οι οποίο τον μετέφεραν στο σπίτι με αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία εκτιμά, ότι ο 17χρονος όταν έφτασε στο σπίτι του και συγκεκριμένα στον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει εκεί -στον οποίο έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε και δεν υπάρχουν κάμερες- έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού όχι μόνο από τον 16χρονο αλλά από περισσότερα άτομα, απροδιόριστα στον αριθμό.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι ο 17χρονος δέχθηκε σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα σε όλα του σώμα που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί μέχρι και ρήξη αορτής, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί λόγω σωματικών κακώσεων.

«Σπάει» καρδιές η μητέρα του 17χρονου: «Ο Άγγελος "έφυγε" σαν Άγγελος»

Στο μεταξύ, η μητέρα του 17χρονου Άγγελου θρηνεί για τον άδικο και βασανιστικό θάνατο του παιδιού της αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει ότι έχει πεθάνει.

Τα λόγια της τραγικής μητέρας «ραγίζουν» καρδιές.

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου "έφυγε" μαρτυρικά», ανέφερε σε δηλώσεις της στο Mega και συνέχισε:

«Ο γιος μου ήταν δύο μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω. Ο Άγγελος “έφυγε” σαν Άγγελος. Ήταν ένα δώρο του Θεού».

Σέρρες - 17χρονος

Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο

H μητέρα του Άγγελου στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον ξυλοδαρμό του γιου της.

«Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Μιλήστε οι φίλοι του Άγγελου. Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Έμαθα στον γιο μου αρχές. Έκανα τον γιο μου άντρα σωστό, αλλά τον πήρα νεκρό», ανέφερε αρχικά συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Εγώ τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να φεύγει μακριά από το κακό, να βοηθάει τον αδύναμο, να εμπιστεύεται τους νόμους και τον έκανα άντρα σωστό. Και τι πήρα; Το παιδί μου νεκρό. Αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ήταν ο έφηβος ο γιος μου αντιμέτωπος με τι; Με την ανεπάρκεια της Πολιτείας που το παιδί, ο δολοφόνος είναι το παιδί. Ποιο λέμε παιδί; Τον δολοφόνο τον λέμε παιδί; Θρηνώ εγώ που έμαθα αρχές στο παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μία παράκληση μονό αυτό έχω να σας πω: ο γιος μου είχε πάρα πολλούς φίλους. Ήταν τόσο κοινωνικός και τόσο καλός που είχε πάρα πολλούς φίλους. Στην μνήμη του παιδιά, μιλήστε, διαφοροποιηθείτε. Ο Άγγελος που ξέρατε αυτό θα έκανε για εσάς. Μιλήστε. Είναι το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για αυτόν. Τίποτε άλλο», κατέληξε η μητέρα του 17χρονου.

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για καταγγελίες που είχε δεχθεί το 2022 για το προβληματικό περιβάλλον του 16χρονου.

Ο προΐστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Σερρών προκειμένου να διερευνηθούν τόσο οι καταγγελίες όσο και οι ενέργειες που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία είχε τότε διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε κατοικία, ακόμη και όταν υπάρχουν καταγγελίες. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, δεν δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των παιδιών από το σπίτι ούτε μεταφοράς τους σε προστατευτικό περιβάλλον ή δομή φιλοξενίας.

