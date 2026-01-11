Σέρρες: «Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια» – Η δραματική έκκληση της αδελφής του 17χρονου

Σοβαρά εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ νέου ξυλοδαρμός του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες, προτού αυτός υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του, στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η οικογένεια δίνει μάχη ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πλέον, είναι πεπεισμένοι πως ο ξυλοδαρμός που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού τους δεν προκλήθηκε μόνο από τον 15χρονο, αλλά και από άλλα άτομα, ενώ, έχουν και ισχυρές ενδείξεις πως το παιδί τους μπορεί να ξυλοκοπήθηκε ακόμα και στο σπίτι τους, που έψαξε να βρει καταφύγιο.

Η αδελφή του Άγγελου μιλά στο MEGA και κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να μιλήσει και μην φοβηθεί.

«Θέλω απλώς να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου.

Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε.

Θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδελφούλης μου ο μικρός, μόλις 17 δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος», αναφέρει με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια»

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε πως τα χτυπήματα στον 17χρονο ήταν τόσο άσχημα, που πιθανώς να μην έγιναν μόνο με τα χέρια.

«Ο 17χρονος ήταν μαζί με τρεις φίλους του. Η εικόνα του ήταν πολύ άσχημη, γι’ αυτούς που τον είδαν το λέω. Είχε σπασμένη μύτη, κόψιμο στα χείλι και σπασμένα δόντια. Αυτό σημαίνει πως δεν τον χτύπησαν με τα χέρια. Θα μπορούσαν να έχουν ένα αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά.

Είχε αμυχές στα χέρια του. Τα στοιχεία από τις κάμερες έδειξαν πως το παιδί πάει στο πρακτορείο, γυρνάει με τους φίλους του, τον αφήνουν απ’ έξω, μπαίνει στον προαύλιο χώρο μόνο του. Δεν μπαίνει κανένας άλλος πέρα από κάποιους delivery. Σιδερογροθιά δεν βρέθηκε».

