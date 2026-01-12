Σέρρες: Ο σπαραγμός της μητέρας του 17χρονου Άγγελου - «Δεν ξέρω αν τον χτύπησε ένας ή εκατό»

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, επικαλούμενος τόσο τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα όσο και την πορεία της ανάκρισης.

Η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα στο σώμα του ανήλικου, γεγονός που κατά την εκτίμηση της οικογένειας καθιστά δύσκολο το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από ένα μόνο άτομο.

Την ίδια ώρα, «ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της μητέρας του 17χρονου, η οποία μίλησε στο MEGA για τον γιο της και τον αδόκητο χαμό του.

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου "έφυγε"μαρτυρικά», ανέφερε

«Αυτά που άκουσα δεν τα ήξερα. Πρώτη μου φορά ακούω αυτά που είπατε. Ο γιος μου ήταν 2 μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω. Ο Άγγελος ‘έφυγε’ σαν Άγγελος. Ήταν ένα δώρο του Θεού», είπε συντετριμμένη.

Αναφερόμενη στις συνθήκες του ξυλοδαρμού, η μητέρα του Άγγελου δήλωσε: «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Μιλήστε (σ.σ. οι φίλοι του Άγγελου). Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Έμαθα τον γιο μου αρχές. Έκανα τον γιο μου άντρα σωστό, αλλά τον πήρα νεκρό».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά της στο γεγονός ότι ο φερόμενος δράστης φέρεται να γνώριζε πολεμικές τέχνες. «Εγώ τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να φεύγει μακριά από το κακό, να βοηθάει τον αδύναμο, να εμπιστεύεται τους νόμους και τον έκανα άντρα σωστό. Και τι πήρα; Το παιδί μου νεκρό. Αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ήταν ο έφηβος ο γιος μου αντιμέτωπος με τι; Με την ανεπάρκεια της Πολιτείας που το παιδί, ο δολοφόνος είναι το παιδί. Ποιο λέμε παιδί; Τον δολοφόνο τον λέμε παιδί; Θρηνώ εγώ που έμαθα αρχές στο παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μία παράκληση μονό αυτό έχω να σας πω: ο γιος μου είχε πάρα πολλούς φίλους. Ήταν τόσο κοινωνικός και τόσο καλός που είχε πάρα πολλούς φίλους. Στην μνήμη του παιδιά, μιλήστε, διαφοροποιηθείτε. Ο Άγγελος που ξέρατε αυτό θα έκανε για εσάς. Μιλήστε. Είναι το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για αυτόν. Τίποτε άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

«Λέμε τον δολοφόνο παιδί;» διερωτήθηκε, τονίζοντας πως ο Άγγελος ήταν κοινωνικός, αγαπητός και είχε πολλούς φίλους. «Τον συμβούλευα, του έμαθα αρχές. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ο γιος μου ήταν καλό παιδί».

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλάω ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς "έφυγε" ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα», λέει ο πατέρας του 17χρονου.

Εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές πως είχαν κατατεθεί ήδη από το 2022 καταγγελίες για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Σερρών. Στόχος είναι να διερευνηθούν τόσο οι καταγγελίες όσο και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις αναφορές που είχαν υποβληθεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία είχε τότε (σ.σ. το 2022) διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε κατοικία, ακόμη και όταν υπάρχουν καταγγελίες.

Όπως ανέφερε, δεν δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των παιδιών από το σπίτι ούτε μεταφοράς τους σε προστατευτικό περιβάλλον ή δομή φιλοξενίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί των Θεοφανείων οι γονείς του 17χρονου θύματος, τον οποίο οι γονείς του αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ, μετέβησαν στο ΑΤ για να δηλώσουν την εξαφάνισή του. Την ίδια ώρα, η αδελφή του εντόπισε τον ανήλικο νεκρό στο υπόγειο της κατοικίας.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα κατέδειξαν σοβαρές κακώσεις σε όλο το σώμα του θύματος, ενώ ο 16χρονος που συνελήφθη φέρεται να υποστήριξε ότι τον χτύπησε μία φορά κατά τη διάρκεια καβγά, λόγω μηνύματος που έστειλε στην κοπέλα του.

Από την αρχή της υπόθεσης, μαρτυρίες έκαναν λόγο για δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, με αναφορές σε χρήση ναρκωτικών από τους γονείς του και ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.

