Politico: «Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, μια κίνηση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και να υπονομεύσει την υπόσχεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την παρατεταμένη εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Politico.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη περίπου 50.000 στρατιώτες στην περιοχή και οποιαδήποτε πιθανή ενίσχυση αυτής της παρουσίας θα υποδήλωνε ευρύτερη εμπλοκή, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άμεσης ανάπτυξης στο Ιράν.

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, το μέγεθος και οι λεπτομέρειες μιας πιθανής ανάπτυξης εξακολουθούν να αξιολογούνται.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε επικείμενη ανάπτυξη.

«Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά. Και αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν στέλνω στρατεύματα», διευκρίνισε σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Το Ιράν συνεχίζει τις αντεπιθέσεις του και έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η ημέρα θα φέρει «το μεγαλύτερο πακέτο επιθέσεων μέχρι σήμερα, όπως ακριβώς και χθες», χωρίς όμως να δώσει ένδειξη για το πότε θα τελειώσουν οι μάχες. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το Πεντάγωνο εξετάζει αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη του κόστους των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Τρία πλοία του αμερικανικού Ναυτικού που μεταφέρουν 2.200 πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή ήδη από την επόμενη εβδομάδα από τον Ειρηνικό, σύμφωνα με αξιωματούχο της άμυνας που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των σχεδίων. Αυτό θα μπορούσε να δώσει στον Λευκό Οίκο τη δυνατότητα να αναπτύξει δυνάμεις σε κάποιο από τα νησιά του Περσικού Κόλπου για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο στενό πέρασμα του Στενου του Ορμούζ.

Οι πεζοναύτες θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν σε επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαργκ (Kharg Island), που αποτελεί το βασικό σημείο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν και βρίσκεται βορειότερα στον Περσικό Κόλπο. Οι ΗΠΑ έπληξαν την περασμένη εβδομάδα 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί, αφήνοντας όμως ανέπαφες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Μπορούμε να καταστρέψουμε το πετρέλαιό τους στο νησί Χαργκ», δήλωσε ο Τραμπ, «Το μόνο που δεν χτυπήσαμε ήταν το πετρέλαιο, γιατί αν καταστρέψεις τους αγωγούς θα τους πάρει αιώνες να τα ξαναφτιάξουν». Το Reuters μετέδωσε πρώτο το ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων στρατευμάτων.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ για το θέμα της αποστολής στρατευμάτων, ενώ το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Ωστόσο, η ταχύτητα των εξελίξεων ίσως είναι μέρος της στρατηγικής. Η αύξηση των επιθέσεων και της στρατιωτικής παρουσίας «δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία μηνύματος που αναδεικνύει τη δέσμευσή μας στην αποστολή και φέρνει το ιρανικό καθεστώς αντιμέτωπο με περισσότερα προβλήματα», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Τζόζεφ Βότελ, πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

«Οι πεζοναύτες μπορούν να κάνουν πολλά», πρόσθεσε, όπως να συμβάλουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και να προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες αεράμυνας και αεροπορικών επιθέσεων με τα αεροσκάφη F-35.

Αυτό που ξεκίνησε με αεροσκάφη και πλοία να εκτοξεύουν πυραύλους από εκατοντάδες μίλια μακριά, έχει μετατραπεί πλέον σε πιο κοντινή σύγκρουση. Ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου των ΗΠΑ στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε ότι ελικόπτερα επίθεσης Apache του αμερικανικού στρατού «έχουν μπει στη μάχη στο νότιο μέτωπο», χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς, και πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.

Ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή χρησιμοποιούν επίσης τα Apache για να καταρρίπτουν ιρανικά drones, παρόμοια με τον τρόπο που ουκρανικά ελικόπτερα αντιμετωπίζουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, συστήματα πυραύλων HIMARS του αμερικανικού στρατού που βρίσκονται στην περιοχή έχουν εκτοξεύσει πυραύλους ακριβείας προς στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Precision Strike Missiles, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε πραγματική μάχη, πλήττοντας τόσο χερσαίους στόχους όσο και ιρανικά πλοία μέσα σε λιμάνια.

