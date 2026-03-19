Τέμπη: Σε 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί στις 23 Μαρτίου που ξεκινάει η δίκη

Σε 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί την Δευτέρα, 23 Μαρτίου, ημέρα έναρξης της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι σιδηροδρομικοί προχωρούν σε 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημέρα έναρξης της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Η απεργία καλύπτει όλο το προσωπικό των σιδηροδρομικών εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο.
  • Η Ομοσπονδία ζητά πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
  • Η κινητοποίηση αποτελεί έκφραση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση της δικαστικής διαδικασίας.
  • Η Ομοσπονδία δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για ασφαλή, ποιοτικό και δημόσιο σιδηρόδρομο με σεβασμό στη ζωή.
Πανελλαδική 24ωρη απεργία, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, «ημέρα έναρξης της δίκης των φερόμενων ως υπαιτίων για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των ΤΕΜΠΩΝ, από 00:01' έως 24:00',» για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται σε όλες τις εταιρείες σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο» αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

«Τρία χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, η κοινωνία εξακολουθεί να αναζητά το αυτονόητο: την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών εκεί όπου πραγματικά ανήκουν. Η έναρξη της δίκης δεν αποτελεί απλώς μια δικαστική διαδικασία. Αποτελεί δοκιμασία για το κράτος δικαίου. Η κοινωνία απαιτεί να πάψει η αίσθηση ότι η απονομή της δικαιοσύνης κινείται με ρυθμούς ασύμβατους με το μέγεθος της τραγωδίας και με τις εύλογες απαιτήσεις των πολιτών για διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική διερεύνηση των ευθυνών. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παρακολουθούν αμέτοχοι όταν η μνήμη των θυμάτων κινδυνεύει να θαφτεί κάτω από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, οι ευθύνες διαχέονται αντί να εντοπίζονται και η κοινωνία καλείται να αρκεστεί σε αποσπασματικές απαντήσεις αντί για πλήρη λογοδοσία», τονιζεται στην ανακοίνωση της Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ.

Και συνεχίζει: «Η απεργία της 23ης Μαρτίου αποτελεί πράξη συλλογικής μνήμης, διαμαρτυρίας και δημοκρατικής εγρήγορσης. Δεν πρόκειται μόνο για μια κινητοποίηση των εργαζομένων του κλάδου μας. Είναι μια φωνή που εκφράζει την ευρύτερη κοινωνική απαίτηση: καμία συγκάλυψη, καμία καθυστέρηση, καμία σκιά στην απονομή της Δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη οφείλει να είναι όχι μόνο ανεξάρτητη αλλά και ορατά αποτελεσματική, ώστε να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Η τραγωδία των ΤΕΜΠΩΝ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη δικογραφία. Είναι μια ανοιχτή πληγή για την Ελληνική κοινωνία και η απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί χρέος απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στη δημοκρατία».

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών δηλώνει: «Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για ενιαίο, ποιοτικό, ασφαλή και δημόσιο σιδηρόδρομο, που θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της ζωής και όχι τη μετακύλιση ευθυνών».

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης AI στα σχολεία της Κρήτης: 14χρονοι «έντυσαν» με γυμνά σώματα τις συμμαθήτριές τους

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 2-0: Προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο ημίχρονο για τους Ισπανούς

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί στις 23 Μαρτίου που ξεκινάει η δίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή»

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που UFO έθεσαν εκτός λειτουργίας πυρηνικό οπλοστάσιο - Περιγράφει Αμερικανός βετεράνος

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εγκαταλείψουν την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπαρό μεταβαίνει στο Ισραήλ

21:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η κύρωση της ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Είμαι ζωντανός» - «Χτυπήσαμε μόνοι μας» το κοίτασμα South Pars

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καταγγελία Καρυστιανού για κύκλωμα στα δικαστήρια Λάρισας

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ