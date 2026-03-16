Στη Βουλή διαβιβάστηκε υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι για τα Τέμπη

Υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, διαβιβάστηκε αμελητί στη Βουλή από τον αρμόδιο εισαγγελέα, θέτοντας και πάλι στο επίκεντρο την υπόθεση του μπαζώματος του χώρου του δυστυχήματος.

Το υπόμνημα που υπογράφεται από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την ιδιότητα της δικηγόρου του Πάνου Ρούτσι, στρέφεται κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και των τότε υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντοπούλου, Άκη Σκέρτσου, Γιάννη Τσακίρη και Νίκου Παπαθανάση.

Το ακριβές περιεχόμενο του υπομνήματος δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο αφορά τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως μπάζωμα, και οι οποίες, σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων, οδήγησαν στο να χαθούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για το δυστύχημα, τον τρόπο που πέθαναν οι άνθρωποί τους, αλλά και ανθρώπινα μέλη που τελικά δεν ετάφησαν όπως έπρεπε.

Σημειώνεται ότι το υπόμνημα δεν έχει συσχετιστεί με την υπάρχουσα δικογραφία για τα Τέμπη και ελέγχεται ως χωριστή υπόθεση.

