Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες σε κεντρικό δρόμο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Νέας Υόρκης όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια εξερράγη στην καρδιά του Μανχάταν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το παγκοσμίως γνωστό γλυπτό του ταύρου (Charging Bull), προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς που έβλεπαν τις φλόγες να καταπίνουν το όχημα.

Η κινητοποίηση των αρχών

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) έσπευσαν στο σημείο αμέσως μόλις έλαβαν τις πρώτες αναφορές για τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε κοντά στη διασταύρωση των οδών Broadway και Stone Street.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή που το όχημα, το οποίο φαίνεται να ανήκει ή να σχετίζεται με τη μητροπολιτική αρχή μεταφορών (MTA), ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου λίγο πριν παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες, την ώρα που οι αυτόπτες μάρτυρες περίμεναν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Κατάσβεση και έρευνες

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά . Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη και την επακόλουθη έκρηξη παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο προανάκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

