Αυγερινός για μήνυση σε Καραχάλιο: Ζήτησα από τον εισαγγελέα να καταθέσει η Μαρία Ζαχάροβα

Για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου που είχε ισχυριστεί πως υπάρχει εντολή από τη Ρωσία για τη δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, τοποθετήθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Ο Θανάσης Αυγερινός, στην ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι ζήτησε από τον εισαγγελέα να καλέσει την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα για να «καταθέσει στα ώστε να εξηγήσει κατά πόσο ο ίδιος ενεργεί υπό τις εντολές της.

«Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού:

Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η "χείρα" της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία...

