Τραμπ: Αδιαπέραστη από drones και με κόστος $400 εκατ. η «μεγαλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο»

Με φόντο τα συνεργεία που εργάζονται για την κατασκευή «της καλύτερης αίθουσας χορού του είδους της, οπουδήποτε στον κόσμο», ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους για τα έργα στην πρώην - πλέον - Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Το έργο της αίθουσας χορού είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Τραμπ, που στο παρελθόν δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ακινήτων και των κατασκευών, επιχειρεί να αναμορφώσει την αμερικανική πρωτεύουσα, όπως επισημαίνει το BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στο εργοτάξιο, δηλώνοντας ότι το έργο, με εκτιμώμενο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων, θα είναι «ανθεκτικό στα drones» και θα περιλαμβάνει ένα υπόγειο συγκρότημα στρατιωτικού τύπου κάτω από τις εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αίθουσα χορού χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιώτες δωρητές και πως το έργο προχωρά ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, το σχέδιο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με νέα εμπόδια, μετά την απόφαση της Γερουσίας να απορρίψει πρόβλεψη ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε νομοσχέδιο που είχε στόχο να συμβάλει στη χρηματοδότησή του.

Φωνάζοντας για να ακουστεί πάνω από τους εκκωφαντικούς ήχους των βαρέων μηχανημάτων, ο Τραμπ έδωσε την Τρίτη σε ομάδα δημοσιογράφων μια πιο κοντινή εικόνα από τις εργασίες κατασκευής της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, που ανεγείρεται στη θέση της πρώην Ανατολικής Πτέρυγας, επιχειρώντας να υπερασπιστεί το έργο το οποίο έχει συναντήσει εμπόδια στο Κογκρέσο.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τους φορολογούμενους για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας χορού. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική σύμβουλος της Γερουσίας έκρινε ότι η πρόταση δεν μπορεί να ενταχθεί σε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αντέδρασαν στο υψηλό κόστος του έργου, σε μια εκλογική χρονιά όπου οι ψηφοφόροι πιέζονται από την αύξηση στις τιμές καυσίμων, τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών λόγω του πολέμου με το Ιράν και της διαταραχής στον εφοδιασμό πετρελαίου.

Έτσι, ο Τραμπ αιφνιδίασε τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, οδηγώντας τους σε εξέδρα με θέα το εργοτάξιο, ενώ εργάτες με κράνη και φωσφοριζέ κίτρινα γιλέκα κινούνταν στον χώρο από κάτω.

Καβαλέτα είχαν στηθεί για να παρουσιάσουν μακέτες της νέας αίθουσας χορού, όμως τουλάχιστον μία από αυτές παρασύρθηκε από τον άνεμο. «Δώστε τη σε μένα, θα την κρατήσω», είπε ο Τραμπ σε συνεργάτη του.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κτίριο σαν κι αυτό, μπορώ να σας το πω αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά ασφαλείας του κτιρίου, κυρίως στη «εντελώς επίπεδη» οροφή του, κατασκευασμένη από «πολύ ισχυρό ατσάλι», λέγοντας ότι θα είναι «ανθεκτική στα drones», καθώς «αν ένα drone πέσει πάνω της, θα αναπηδήσει χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οροφή θα λειτουργεί και ως «λιμάνι drones», προστατεύοντας συνολικά την Ουάσινγκτον.

Όπως είπε, ο στρατός θα επιτηρεί συνεχώς την εγκατάσταση ώστε να παρακολουθεί την πόλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για λόγους ασφαλείας δεν θα υπάρχει κλιματισμός ή άλλος εξοπλισμός στην οροφή. Όλοι οι αεραγωγοί και τα μηχανήματα θα βρίσκονται κρυμμένα μέσα στους τοίχους του συγκροτήματος, το οποίο θα λειτουργεί ως «ασπίδα» για στρατιωτικό νοσοκομείο, ερευνητικές εγκαταστάσεις, γραφεία της πρώτης κυρίας και του προσωπικού της, καθώς και για πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα — εκτός από την αίθουσα χορού χωρητικότητας 1.000 ατόμων.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το νέο κτίριο θα εκτείνεται έξι ορόφους κάτω από τη γη και χαρακτήρισε το έργο «εξαιρετικά σύνθετο», επειδή «όλα είναι αλληλένδετα».

«Η οροφή συνδέεται με το ισόγειο, το ισόγειο συνδέεται με την οροφή. Η οροφή φτάνει μέχρι και στο υπόγειο», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι ένα απόλυτα ενιαίο κτίριο. Τίποτα δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από το άλλο».

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει την αίθουσα χορού «δώρο» προς τη χώρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το κόστος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων θα καλυφθεί από δωρητές, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, ενώ οι εργασίες γίνονται «σε απόλυτο συντονισμό» με τον στρατό και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Αυτό δεν θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι», δήλωσε. «Είναι ένα δώρο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ωστόσο, πρόκειται για ένα μάλλον ανεπιθύμητο «δώρο», καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στο έργο, το οποίο βρίσκεται και στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, το 56% των Αμερικανών ενηλίκων διαφωνεί με την απόφαση του Τραμπ να κατεδαφίσει την Ανατολική Πτέρυγα για την κατασκευή της αίθουσας χορού, ενώ μόλις το 28% τάσσεται υπέρ.

Το National Trust for Historic Preservation έχει καταθέσει αγωγή ζητώντας να σταματήσουν οι εργασίες έως ότου το Κογκρέσο εγκρίνει επίσημα τα σχέδια του έργου.

Ο Τραμπ υποστήριξε πάντως ότι θα έχει «πολύ λίγο» χρόνο να χρησιμοποιήσει την αίθουσα, καθώς πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο του 2028, λιγότερο από έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. «Αυτό γίνεται ουσιαστικά για τους επόμενους προέδρους», είπε.

Τέλος, απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν θα διαθέσει επιπλέον δικά του χρήματα σε περίπτωση που το Κογκρέσο απορρίψει το αίτημα χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. δολαρίων.

