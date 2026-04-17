Οργή Τραμπ για το δικαστικό μπλόκο στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου - «Θα έπρεπε να ντρέπεται»

Πυρά του Ντόναλντ Τραμπ κατά του δικαστή που παρέπεμψε το υπέργειο τμήμα του έργου για έγκριση στο Κογκρέσο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οργή Τραμπ για το δικαστικό μπλόκο στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου - «Θα έπρεπε να ντρέπεται»
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Easter Egg Roll» του Λευκού Οίκου, στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στην Ουάσιγκτον
AP/Julia Demaree Nikhinson
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δικαστής Ρίτσαρντ Λέον παρέπεμψε το υπέργειο τμήμα του έργου της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο για έγκριση στο Κογκρέσο, ενώ επέτρεψε την κατασκευή υπόγειου καταφυγίου.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον δικαστή ότι θέλει να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με τα κόστη, απορρίπτοντας τις δωρεές από ιδιώτες και εταιρείες.
  • Ο δικαστής τόνισε ότι η εθνική ασφάλεια δεν αποτελεί δικαιολογία για παράνομες ενέργειες σχετικά με το έργο.
  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστή.
  • Το έργο της αίθουσας χορού, που αναμένεται να κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάρια, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες δωρητές και επεκτάθηκε σε χώρο χωρητικότητας 1.350 ατόμων.
Snapshot powered by AI

Την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε η απόφαση του δικαστή Ρίτσαρντ Λέον να παραπέμψει για έγκριση στο Κογκρέσο το έργο της κατασκευής της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά όμως στο υπέργειο τμήμα της, καθώς επέτρεψε να προχωρήσουν τα σχέδια για ένα υπόγειο καταφύγιο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει πυρά κατά του δικαστή, υποστηρίζοντας πως απορρίπτει δωρεές και θέλει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι ένα δωρεάν έργο ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια, όπως το χαρακτηρίζει.

Απεικονίσεις και διαγράμματα της νέας Ανατολικής Πτέρυγας και της Αίθουσας Χορού του Λευκού Οίκου, φωτογραφημένα στις 17 Φεβρουαρίου 2026

AP/Jon Elswick

«Ένας δικαστής που μισεί τον Τραμπ, για πρώτη φορά στην ιστορία, θέλει το Κογκρέσο να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για μια μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού, αντί να δεχτεί δωρεές από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και πολίτες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο — Με άλλα λόγια, θέλει οι φορολογούμενοι να πληρώσουν για την αίθουσα χορού, αντί για τους δωρητές και τους πατριώτες! Η αίθουσα χορού είναι ΔΩΡΕΑΝ για τη χώρα μας, ένα ΔΩΡΟ, και ζωτικής σημασίας για την εθνική μας ασφάλεια. Αυτός ο δικαστής, ο οποίος εργάζεται για έναν άλλο δικαστή που μόλις δέχτηκε διαταγή για τον άδικο και μεροληπτικό τρόπο με τον οποίο με αντιμετωπίζει, θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του!» γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Λέον στην απόφασή του γράφει μεταξύ άλλων πως «η εθνική ασφάλεια δεν είναι λευκή επιταγή για να προχωρήσουμε σε κατά τα άλλα παράνομη δραστηριότητα», έγραψε ο δικαστής.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει ειδοποίηση έφεσης.

Η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία κατασκευάστηκε το 1902, κατεδαφίστηκε τον Οκτώβριο για να ανοίξει ο δρόμος για την αίθουσα χορού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Έκτοτε, το προτεινόμενο σχέδιο επεκτάθηκε από μια αίθουσα χορού χωρητικότητας 500 ατόμων σε έναν χώρο που μπορεί να χωρέσει 1,350 επισκέπτες.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι το έργο αναμένεται να κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάριακαι χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες δωρητές.

Σχόλια
