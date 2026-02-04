Ο Τραμπ αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας προκάλεσε αντιδράσεις

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας προκάλεσε αντιδράσεις
Μία πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, δημοσιοποίησε ο Ντόνταλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Τruth Social, παρουσιάζοντας το προσχέδιο το παρομοίασε με το κτήριο του Θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ, και ως τη μεγαλύτερη αίθουσα που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ώστε στη θέση της να κατασκευαστεί νέα και μεγαλύτερη, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, ενώ το έργο - σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο - βασίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές, καθώς το εκτιμώμενο κόστος του ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό το όμορφο κτίριο θα είναι, όταν ολοκληρωθεί, η πολυαναμενόμενη αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου — Η μεγαλύτερη του είδους της που χτίστηκε ποτέ!

Είναι μια απόδοση από το Treasury Building, ακριβώς απέναντι, και αντικαθιστά την πολύ μικρή, ερειπωμένη και ξαναχτισμένη πολλές φορές, Ανατολική Πτέρυγα, με μια υπέροχη Νέα Ανατολική Πτέρυγα, που αποτελείται από μια ένδοξη αίθουσα χορού που ζητείται από τους Προέδρους για πάνω από 150 χρόνια. Όντας το ίδιο ύψος και κλίμακα, είναι απόλυτα σύμφωνο με τον ιστορικό μας Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η πρώτη απόδοση που παρουσιάζεται στο κοινό. Αν παρατηρήσετε, ο Βόρειος Τοίχος είναι ένα αντίγραφο της Βόρειας Πρόσοψης του Λευκού Οίκου, που φαίνεται στη δεξιά πλευρά της εικόνας.

Αυτός ο χώρος θα εξυπηρετήσει καλά τη χώρα μας για, ελπίζουμε, αιώνες στο μέλλον!»

