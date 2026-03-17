Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας -Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική υγειονομική κρίση εξελίσσεται στο Κεντ της Αγγλίας, όπου ένα στέλεχος μηνιγγίτιδας τύπου Β (MenB) βρίσκεται πίσω από μια ταχέως εξαπλούμενη έξαρση της νόσου, που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους και έχει αφήσει τουλάχιστον 11 ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Η βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA) επιβεβαίωσε ότι αρκετά από τα περιστατικά συνδέονται με το συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο αποτελεί την πιο συχνή αιτία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν οι αρχές, η πλήρης ταυτοποίηση όλων των κρουσμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη γενιά εφήβων και φοιτητών δεν είναι εμβολιασμένη έναντι του MenB, καθώς το σχετικό εμβόλιο εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού μόλις το 2015 και αφορά κυρίως βρέφη και μικρά παιδιά. Έτσι, όσοι γεννήθηκαν νωρίτερα έχουν εμβολιαστεί μόνο για άλλους τύπους μηνιγγίτιδας.

Η Juliette Kenny, 18 ετών, έχασε τη ζωή της από μηνιγγίτιδα

Η πιθανή «εστία» σε νυχτερινό κέντρο και η ανησυχία για τη διασπορά

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ταχεία εξάπλωση της νόσου φαίνεται να συνδέεται με κοινωνικές συναθροίσεις νέων, και ειδικότερα με κλαμπ στο Καντέρμπουρι, όπου φοιτητές φέρεται να μοιράζονταν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η πρακτική αυτή θεωρείται πιθανός επιταχυντής της μετάδοσης, καθώς η μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

Οι αρχές εντόπισαν κοινό παρονομαστή μεταξύ αρκετών κρουσμάτων στο Club Chemistry, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στέκι φοιτητών, το οποίο φιλοξένησε εκδηλώσεις στις αρχές Μαρτίου. Εκτιμάται ότι πάνω από 2.000 άτομα πέρασαν από το σημείο τις επίμαχες ημέρες, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση ιχνηλάτησης.

Το κλαμπ όπου κατά πληροφορίες ξεκίνησε η μετάδοση της μηνιγγίτιδας

Μαζική χορήγηση αντιβιοτικών και εικόνες πανδημίας

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση, περίπου 2.000 φοιτητές έλαβαν προληπτικά αντιβιοτικά στο Καντέρμπουρι, ενώ στήθηκαν ειδικά κέντρα διανομής. Οι εικόνες με ουρές εκατοντάδων νέων, αρκετοί εκ των οποίων φορούσαν μάσκες, θύμισαν έντονα την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν όλους όσοι βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου να προσέλθουν για προληπτική αγωγή, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού επαφών σε πανεπιστήμια, σχολεία και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Θύματα νέοι άνθρωποι – Συγκλονισμός στην τοπική κοινωνία

Ανάμεσα στα θύματα είναι η 18χρονη Juliette Kenny, μαθήτρια λυκείου στο Faversham, η οποία πέθανε το Σάββατο περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ο πατέρας της δήλωσε συντετριμμένος, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ το Πανεπιστήμιο του Κεντ ανακοίνωσε ότι μεταφέρει προσωρινά τα μαθήματα και τις εξετάσεις σε διαδικτυακή μορφή.

Παράλληλα, αναφορές για ύποπτα περιστατικά έχουν καταγραφεί και εκτός της άμεσης εστίας, ακόμη και στο Λονδίνο, γεγονός που προκαλεί επιπλέον ανησυχία, αν και οι αρχές επιμένουν ότι η έξαρση παραμένει προς το παρόν γεωγραφικά περιορισμένη.

Καθυστερήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με τον χρόνο αντίδρασης των αρχών, καθώς πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Helen Whately, εξέφρασαν ανησυχία ότι η ενημέρωση του κοινού θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα.

Η ίδια ζήτησε περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη επικοινωνία με γονείς και μαθητές, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός προγράμματος «catch-up» εμβολιασμού για εφήβους και νέους που δεν καλύφθηκαν από το πρόγραμμα του 2015.

Έκκληση για εμβολιασμό και αυξημένη επαγρύπνηση

Οργανώσεις και ειδικοί ζητούν πλέον ευρύτερη πρόσβαση στο εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νόσο που μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια, η πρόσβαση για μεγαλύτερες ηλικίες παραμένει περιορισμένη ή ιδιωτική, με κόστος που φτάνει περίπου τα 220 ευρώ.

Η μηνιγγίτιδα προκαλεί φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου και μπορεί να οδηγήσει σε σηψαιμία, με εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η μετάδοση απαιτεί στενή επαφή, όπως φιλί ή κοινή χρήση αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με το στόμα.

Καθώς η επιχείρηση περιορισμού συνεχίζεται, οι αρχές καλούν το κοινό να είναι σε επαγρύπνηση για συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος, αυχενική δυσκαμψία και ευαισθησία στο φως, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση μπορεί να σώσει ζωές.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στον περιορισμό της τρέχουσας έξαρσης όσο και στην αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.