Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

Σοκ και φρίκη προκαλούν οι αποτρόπαιες πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο του μικρού Άγγελου, του μόλις 3 ετών αγοριού, που ο θάνατός του συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς σήμερα στο εδώλιο ξεδιπλώνεται το πλήρες κατηγορητήριο.

Ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Όπως αναφέρει το Neakriti.gr, μετά την ανάγνωση των στοιχείων του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατριού ζήτησε να κλητευθεί η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος για να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και τις αιτίες των τραυμάτων του παιδιού.

Η συνήγορος της μητέρας ζήτησε επίσης την κλήτευση του γιατρού που παρακολουθούσε το παιδί πριν αυτό μεταφερθεί στην Κρήτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε στη δικαστική διαδικασία ότι η νεκροτομή που έγινε στο παιδί έδειξε τα ευρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποίησε οποιοδήποτε αντικείμενο για να προκαλέσει τα τραύματα. Όπως τόνισε, τα πλήγματα που φέρει το παιδί μπορεί να προέρχονται από προηγούμενα χτυπήματα και όχι από σκόπιμη ενέργεια κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κατά τον ίδιο, που να συνδέει τον εντολέα του με χρήση βίαιου αντικειμένου όπως ρόπαλο ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.

Ο κ. Νουλέζας υπογράμμισε ότι η παρουσία της ιατροδικαστή στη ζώσα ακροαματική διαδικασία είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξηγηθούν με σαφήνεια οι αιτίες και η χρονολογική σειρά των τραυμάτων, ενώ ζήτησε επίσης την κλήτευση της κ. ακτινολόγου για να καταθέσει σχετικά με τα ευρήματα που αφορούν τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα τραύματα που οδήγησαν στην τελική κατάσταση του παιδιού μπορεί να συνδέονται με προηγούμενα περιστατικά, ενώ το μοιραίο πρωινό, όταν το παιδί βρέθηκε ημιλιπόθυμο στο πάτωμα, δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση υπαιτιότητα του πελάτη του. Ο ίδιος τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής και βέβαιη δικανική πεποίθηση για τα πραγματικά αίτια των τραυμάτων και της κατάστασης του παιδιού, χωρίς πρόωρα συμπεράσματα για ευθύνες.

Τέλος, ο κ. Νουλέζας επισήμανε ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση προηγούμενων τραυμάτων και δεν συμμετείχε στις ενέργειες που οδήγησαν στην κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι οι βλάβες του παιδιού ενδέχεται να είχαν διαφορετική προέλευση από αυτή που περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για εκείνον είναι εσφαλμένη.

Όπως σημείωσε, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, άτολμος, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί. Υπάρχει πλήθος μαρτυριών που το επιβεβαιώνουν, και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι φρόντιζε τον Άγγελο, τον περιποιόταν, τον σίτιζε και το παιδί φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένο».

Ο κ. Καπόγιαννος επισήμανε ότι η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της προέβησαν σε υπερβολές και ανακριβείς καταγγελίες σε βάρος του πατέρα, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με τον Άγγελο από την ηλικία των οκτώ μηνών έως και το τέλος του 2023. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «από τότε και μετά ήταν πρακτικά αδύνατο να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κακοποίησης κατά του παιδιού. Δεν είχε παρατηρήσει ποτέ τραύματα ή εκδορές».

Ο συνήγορος ζήτησε τη σωστή εξέταση της δικογραφίας και των μαρτυριών ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια και να προστατευθεί η φήμη του βιολογικού πατέρα, επισημαίνοντας ότι «ο εντολέας μου ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας βίας εκ μέρους της μητέρας».

Παράλληλα τόνισε ότι η σημερινή διαδικασία αφορά πρωτίστως στη μνήμη και δικαίωση του Άγγελου, ενώ η θέση του πατέρα στην υπόθεση έχει τεθεί αδίκως, στερώντας του βασικά δικαιώματα συμμετοχής στην ακροαματική διαδικασία.

Στα Δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφός της πέρασαν, με λίγα λεπτά διαφορά, πριν τις 9:30 το πρωί της Τρίτης το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου. Και οι δύο κατηγορούνται για τον θάνατο του μικρού παιδιού.

Εκτός από την 27χρονη μητέρα και τον 45χρονο σύντροφό της, στο εδώλιο παραπέμπεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προηγούμενη κακοποίηση του παιδιού.

