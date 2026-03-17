Ηράκλειο: Αναβιώνει η υπόθεση της δολοφονίας του 3χρονου Άγγελου από μητέρα και σύντροφο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έλαβε η Αστυνομία για να αποφύγει τυχόν επίθεση από οικείους αλλά και εξαγριωμένου πλήθους κατά του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο.

Συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. με διαφορά λίγων λεπτών έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου η μητέρα του 3χρονου κι ο σύντροφός της που κατηγορούνται για τον τραγικό χαμό του μικρού παιδιού.

Στο εδώλιο παραπέμπεται να καθίσει και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, που επίσης είναι παρών, κατηγορούμενος για κακοποίηση του παιδιού του στο παρελθόν.

Ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια των κακοποιητών του το 3χρονο παιδί

Το 3χρονο παιδί είχε μεταβεί με τη μητέρα του στην Κρήτη, καθώς η 26χρονη συνομιλούσε με τον 44χρονο κατηγορούμενο διαδικτυακά κι αποφάσισε μια μέρα να πάρει το καράβι της γραμμής και να πάει στο Ηράκλειο για να τον βρει.

Το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2025 το παιδί έπεσε σε κώμα από τα βαριά χτυπήματα που του είχαν καταφέρει η 26χρονη και ο 44χρονος σύντροφός της. Μένει να αποδειχθεί μέσα από τη δίκη που ξεκινά σήμερα, ποιος ευθύνεται για το μαρτύριο που βίωνε το παιδί.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr στο μακρύ και βαρύ κατηγορητήριο που αποδίδεται στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «με τους τρόπους αυτούς του προκαλούσατε αιτιωδώς και μεθοδευμένα-τουλάχιστον από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως και την 26η Ιανουαρίου 2025, σχεδιασμένα και με προγραμματισμένο τρόπο, καθημερινά και με αυξανόμενη κάθε φορά ένταση-υψηλής έντασης σωματικό πόνο, σωματική εξάντληση, η οποία είχε δρομολογήσει μια διαδικασία άκρως επικίνδυνη για την υγεία του ανήλικου, αλλά και διαρκή τρόμο, έντονη ανησυχία και ψυχικό πόνο, ικανό να επιφέρει αιτιωδώς σοβαρή ψυχική βλάβη στον ανήλικο. Εγκαταλείπατε, δε, τον ανήλικο μετά την σωματική του κακοποίηση και κατατρομοκράτηση του, αβοήθητο, χωρίς να του παρέχετε την προσήκουσα ιατρική φροντίδα των κακώσεων και των εγκαυμάτων που οι ίδιοι του είχατε προκαλέσει, επιδεικνύοντας συναισθηματική αναισθησία, από παντελή έλλειψη ηθικών και συναισθηματικών φραγμών και αναστολών, επιτείνοντας ούτως τον σωματικό του πόνο, τη σωματική του εξάντληση και τον ψυχικό του πόνο».

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, όμως εκτιμάται ότι θα υπάρξει διακοπή για άλλη ημερομηνία. Να σημειωθεί ότι μόνο οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου είναι 39.

Διαβάστε επίσης