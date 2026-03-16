Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

Η Ελένη Τσολάκη απομακρύνθηκε από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1, πριν από λίγους μήνες, κι έκτοτε έχει αποφασίσει να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση. Η παρουσιάστρια μπορεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν να διατηρεί συμβόλαιο με τον σταθμό, ωστόσο κρατά χαμηλούς τόνους.

Ένα βίντεο, όμως, τις τελευταίες ώρες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας, η Ελένη Τσολάκη εμφανίστηκε ξανά στο Instagram του ΑΝΤ1, μέσα από το σκηνικό της εκπομπής της που ολοκληρώθηκε.

Πρόκειται για το τρέιλερ του νέου επεισοδίου της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;», που θα προβληθεί αύριο. Η Ελένη Τσολάκη έκανε μία φιλική συμμετοχή, ενώ το συγκεκριμένο γύρισμα είχε γίνει πολύ καιρό πριν.

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται, αύριο, στις 22.30 με νέο επεισόδιο. Η Μαλεφιτσάκη επιτέλους μιλάει και αποκαλύπτει πολλά… κυρίως για το παρελθόν της. Κι ενώ ο Φιλίππου συνεχίζει την ανάκριση, ο Μιχαήλος αποφασίζει να δείξει στην Βιβή το σημείωμα που έλαβε. Ο Νίκος κανονίζει μία απρόσμενη συνάντηση κρυφά από τους άλλους, ενώ η Τίνα κάνει μια εμφάνιση σε εκπομπή πανελλήνιας τηλεοπτικής εμβέλειας και θα προκαλέσει αναστάτωση! Παράλληλα ο Φιλίππου έχει στα χέρια του ένα συγκλονιστικό στοιχείο που ενοχοποιεί τους ήρωες, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται και ο Μεγάλος!

