4 παρουσιαστές που ανάβουν φωτιές με το τηλεοπτικό τους μέλλον

Οι εξελίξεις στο μιντιακό τοπίο, οι αποχωρήσεις και οι απομακρύνσεις από εκπομπές, το γεγονός ότι όλα πλέον είναι ρευστά και λίγες είναι οι σταθερές αξίες, ανοίγουν πιο νωρίς από ποτέ τη συζήτηση για το μέλλον τηλεοπτικών προσώπων.

Την τιμητική της έχει, εδώ και εβδομάδες, η Μπέττυ Μαγγίρα. Μπορεί οι συζητήσεις για late night show στην ΕΡΤ να ναυάγησαν πριν από κάποιους μήνες, όμως η στάση της, η σταθερή της επιλογή να κάνει ψυχαγωγία και φυσικά το μοναδικό της ταλέντο… την φέρνουν στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ. Η σόουγουμαν θα βρεθεί στους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision, ενώ μένει να δούμε αν θα υπάρξει η πολυσυζητημένη συμφωνία με το STAR. Πάντα καραδοκεί και ο ANT1, καθώς η Μαγγίρα αποτελεί ένα hot πρόσωπο για τον νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar».

Την ίδια ώρα, η Ελένη Τσολάκη συνεχίζει να σχολιάζεται. Μετά την απομάκρυνσή της από την εκπομπή του Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1, μπορεί να διατηρεί συμβόλαιο με το κανάλι αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το αν και πού θα αξιοποιηθεί. Κάποιες φήμες την θέλουν να έχει δεχτεί τηλεφώνημα από το OPEN, με το οποίο να σημειωθεί έληξε τη συνεργασία της το περασμένο καλοκαίρι χωρίς να έχει δεχτεί την οποιαδήποτε πρόταση.

Ο Σάκης Τανιμανίδης γίνεται και πάλι το πρόσωπο των ημερών. «Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Μου έχει λείψει η εκπομπή γι’ αυτό και θα την ξαναδούμε στην τηλεόραση», είπε στις κάμερες για το «Dragons’ Den». Ο παρουσιαστής αναλαμβάνει και την παραγωγή και την παρουσίαση του σόου, που βλέπαμε στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Αν και είχε προγραμματιστεί ο νέος κύκλος, ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα προβληθεί προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Σάκη. Πληροφορίες θέλουν τον ΣΚΑΪ να εξετάζει πρόταση συνεργασίας και αυτό αποτελεί σίγουρα μία hot εξέλιξη.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ έχουν ξεκινήσει και οι συζητήσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις και ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών -όπως πρόσφατα ξεκαθάρισε- έχει πρόθεση να παραμείνει στο Φάληρο… Βέβαια, ήδη το τηλέφωνό του χτυπά και από άλλο κανάλι.

