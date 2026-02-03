Eurovision: Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα -Σάλος με τη Βουλγαρία και οι κατηγορίες για το Λουξεμβούργο

Συνεχίζονται οι «φουρτούνες» στη φετινή Eurovision…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η φετινή διοργάνωση της Eurovision είχε φανεί από νωρίς ότι θα είναι ταραχώδης, όμως αποδεικνύεται ότι οι «φουρτούνες» για την EBU δεν έχουν τέλος. Μετά την αποχώρηση πέντε χωρών, Ισπανίας, Ολλανδίας, Σλοβενίας, Ισλανδίας και Ιρλανδίας, έρχονται νέα σκάνδαλα και προβλήματα.

Εδώ και λίγα 24ώρα, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας «απειλούσε» ότι θα αποχωρούσε. Όλα ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, όταν κοινό και κριτική επιτροπή επέλεξαν να δώσουν στην τραγουδίστρια Dara το εισιτήριο για τη Βιέννη. Μέσα σε μερικές ώρες, προκλήθηκε χαμός στα social media με αρκετούς να κάνουν λόγο για νοθεία των αποτελεσμάτων. Η νεαρή εκπρόσωπος, σε συναισθηματική φόρτιση, ανέφερε ότι σκέφτεται να τα παρατήσει. Ωστόσο, η λογική κυριάρχησε και μία ανακοίνωση από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας ΒΝΤ επισήμανε ότι η διαδικασία «διεξήχθη δίκαια και με ασφάλεια».

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη ψήφος, η ισότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και η προστασία της πραγματικής επιλογής του τηλεθεατή, στη δεύτερη ζωντανή μετάδοση, τα αποτελέσματα της ψήφου των τηλεθεατών δεν προβλήθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με τις ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές στη διοργάνωση μουσικών διαγωνισμών και τηλεοπτικών φορμάτ, οι οποίες στοχεύουν στη μέγιστη αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις ομάδες των φιναλίστ, στην οποία ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, καθώς και για τα βήματα που λαμβάνει η Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση για να εγγυηθεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία», ανέφερε ο ΒΝΤ στην ιστοσελίδα του.

Στο Λουξεμβούργο, η Eva Marija αναδείχθηκε νικήτρια στον εθνικό τελικό που διεξήχθη στις 24 Ιανουαρίου, με το κομμάτι Mother Nature να ξεχωρίζει. Η συζήτηση όμως που ακολούθησε, έφερε μπελάδες καθώς πολλοί ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για αντιγραφή σε βάρος του τραγουδιού Keeping Your Head Up της γνωστής Βρετανίδας ερμηνεύτριας, Birdy. Η ραδιοτηλεόραση του Λουξεμβούργου απάντησε άμεσα, επισημαίνοντας πως λαμβάνει υπ’ όψη τις καταγγελίες, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενέργεια από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας της Birdy για τη διεκδίκηση πνευματικών δικαιωμάτων. «Το τραγούδι Mother Nature γράφτηκε στο πλαίσιο ενός camp τραγουδιού και ουδέποτε υπήρχε η πρόθεση αντιγραφής» τόνισε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Το θέμα θα παρακολουθείται στενά από την EBU σε συνεννόηση με τον RTL, σε ενδεχόμενη ανάγκη απόσυρσης της συμμετοχής αν προκύψει ζήτημα λογοκλοπής.

Eurovision: Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα -Σάλος με τη Βουλγαρία και οι κατηγορίες για το Λουξεμβούργο

