Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε και εξαφανίστηκε
Ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα αναίσθητη στον δρόμο
Στη δημοσιότητα έδωσε η ιρλανδική αστυνομία βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή απρόκλητης επίθεσης σε βάρος γυναίκας στο κέντρο του Κόρκ.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου, περίπου στις 02:50, στην οδό Oliver Plunkett Street. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται άνδρας, με τα χέρια στις τσέπες, να πλησιάζει ομάδα γυναικών που περπατούσαν στον δρόμο και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ένταση, σηκώνει τον αγκώνα του και χτυπά δυνατά μία από αυτές στο κεφάλι.
Η γυναίκα κατέρρευσε στο έδαφος αναίσθητη, ενώ ο δράστης συνέχισε να περπατά και αποχώρησε από το σημείο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Φίλες του θύματος έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ μία εξ αυτών φαίνεται να κινείται προς τον άνδρα τη στιγμή που εκείνος αποχωρεί.
Έρευνες για την ταυτοποίηση
Από το χτύπημα, η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο τροχιακό οστό (στην κόγχη του ματιού) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.
Η ιρλανδική αστυνομία διεξάγει έρευνα και απευθύνει έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα.
Σύμφωνα με την περιγραφή των Αρχών, ο ύποπτος εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 28 έως 35 ετών, έχει ύψος περίπου 1,73–1,75 μ., στιβαρό σωματότυπο, σκούρα μαλλιά και γένια. Τη στιγμή της επίθεσης φορούσε χαρακτηριστικό πράσινο και μαύρο μπουφάν της εταιρείας «The North Face».
Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή να προσέλθει σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν προβληματισμό για την ασφάλεια στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.