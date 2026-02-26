«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

Η Google σχεδιάζει ένα νέο data center στη Μινεσότα , το οποίο θα στηρίζεται σε αποθήκευση ενέργειας διάρκειας έως 100 ωρών με τεχνολογία σιδήρου-αέρα, ώστε να λειτουργεί σταθερά με καθαρή ενέργεια ακόμη και όταν δεν υπάρχει ήλιος ή άνεμος.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας