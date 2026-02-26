«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google
Το νέο project της Google στοχεύει σε data center που θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια ακόμη και χωρίς ήλιο ή άνεμο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Google σχεδιάζει ένα νέο data center στη Μινεσότα, το οποίο θα στηρίζεται σε αποθήκευση ενέργειας διάρκειας έως 100 ωρών με τεχνολογία σιδήρου-αέρα, ώστε να λειτουργεί σταθερά με καθαρή ενέργεια ακόμη και όταν δεν υπάρχει ήλιος ή άνεμος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Alfa Romeo φέρνει πίσω τον bi-turbo V6
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:14 ∙ LIFESTYLE