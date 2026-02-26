Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα

«Δεν πρόκειται για στρατηγική ανάσχεσης με επίσημες διακηρύξεις αλλά για μια μορφή “μινιλατερισμού”: ευέλικτες, στοχευμένες συνεργασίες που αυξάνουν το κόστος μονομερών ενεργειών χωρίς να οδηγούν σε κλιμάκωση»

Σωτήρης Σκουλούδης

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα
ΕΘΝΙΚΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο Ινδοί αναλυτές μιλώντας στο Newsbomb σκιαγραφούν τις πολύ πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τον άτυπο άξονα συμμαχίας που δημιουργείται μεταξύ της Ελλάδας, της Ινδίας και του Ισραήλ και συμφωνούν ότι η ευθυγράμμιση αυτή δεν πρέπει ούτε να υπερεκτιμηθεί ούτε να υποτιμηθεί. Η ισχύς της, έγκειται ακριβώς στη διακριτικότητά της: Στη σταθερή, μεθοδική οικοδόμηση συνεργασιών χωρίς θορυβώδεις διακηρύξεις. Και ο «αντίθετος» πόλος είναι σαφής και συγκεκριμένος…

Όπως επισημαίνει στο Newsbomb η Dr Divya Malhotra*, η επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Narendra Modi στο Ισραήλ, στις 25 Φεβρουαρίου, δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά ένα σαφές μήνυμα στρατηγικής αναδιάταξης στην ευρύτερη περιοχή. «Σηματοδοτεί ακόμη έναν σταθμό σε μια σχέση που έχει μετακινηθεί από τον συμβολισμό στη στρατηγική ουσία», υπογραμμίζει.

photo-2026-02-24-18-52-40.jpg

Η ίδια υπενθυμίζει ότι η ιστορική επίσκεψη του Modi το 2017 —η πρώτη Ινδού πρωθυπουργού στο Ισραήλ— «άνοιξε μια νέα εποχή ανοιχτής στρατηγικής συνεργασίας, τερματίζοντας δεκαετίες διπλωματικής επιφυλακτικότητας». Σήμερα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, η νέα αυτή επίσκεψη «παρακολουθείται διεθνώς όχι ως τελετουργική διπλωματία, αλλά ως βαρόμετρο ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τη Dr Malhotra, έχει και η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu περί δημιουργίας ενός «εξαγώνου συμμαχιών» που θα συνδέει το Ισραήλ, την Ινδία, την Ελλάδα και την Κύπρο, μαζί με άλλα κράτη της Ασίας, της Αφρικής και του αραβικού κόσμου. «Αυτό το σχήμα δεν είναι τυπική συμμαχία», εξηγεί, «αλλά μια ένδειξη της στροφής προς ευέλικτες, λειτουργικές συνεργασίες ασφάλειας».

Από την ενέργεια στην άμυνα: Η εμβάθυνση Αθήνας–Ιερουσαλήμ

Η Dr Malhotra τονίζει ότι η στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας–Ισραήλ δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. «Ξεκίνησε από την ενεργειακή διπλωματία στην Ανατολική Μεσόγειο και εξελίχθηκε σταδιακά σε στενή αμυντική και τεχνολογική συνεργασία». Κοινές ασκήσεις, ανταλλαγές πληροφοριών και εξοπλιστικά προγράμματα έχουν δημιουργήσει —όπως σημειώνει— «λειτουργική διαλειτουργικότητα και όχι απλώς συμβολική σύγκλιση».

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της προσέγγισης υπήρξε η στάση της Τουρκίας. «Η αναθεωρητική στρατηγική της Άγκυρας και η διάθεση αμφισβήτησης καθιερωμένων κανόνων έχουν μεταβάλει ριζικά τους υπολογισμούς ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζει. Για την Ελλάδα, η τουρκική πίεση στο Αιγαίο έχει υπαρξιακή διάσταση, ενώ για το Ισραήλ η ρευστή και συναλλακτική περιφερειακή πολιτική της Άγκυρας δημιουργεί μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα.

Η είσοδος της Ινδίας στη μεσογειακή εξίσωση

Κατά τη Dr Malhotra, η προσέγγιση Ινδίας–Ελλάδας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο. Η επίσκεψη Modi στην Αθήνα το 2023 —η πρώτη Ινδού πρωθυπουργού μετά από τέσσερις δεκαετίες— «σήμανε ότι η Ελλάδα πέρασε από την περιφέρεια στο κέντρο του ευρωπαϊκού στρατηγικού υπολογισμού του Νέου Δελχί». Έκτοτε, οι αμυντικοί διάλογοι και οι ναυτικές επαφές έχουν εντατικοποιηθεί, με κοινό παρονομαστή την ασφάλεια θαλάσσιων οδών και τη διατήρηση της περιφερειακής ισορροπίας.

«Η Ινδία βλέπει πλέον τη Μεσόγειο ως προέκταση του δικού της περιβάλλοντος ασφάλειας», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η Αθήνα, ως ευρωπαϊκό κράτος με οξυμένες ευαισθησίες ασφάλειας και στενή συνεργασία με το Ισραήλ, «εντάσσεται φυσικά στο δίκτυο ομονοούντων εταίρων που διαμορφώνει η Ινδία».

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως το Νέο Δελχί παραμένει προσηλωμένο σε μια ρεαλιστική, μη ιδεολογική προσέγγιση. «Η Ινδία διατηρεί σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με αραβικά κράτη και το Ιράν, αποφεύγοντας τη λογική των άκαμπτων μπλοκ».

Από την πλευρά του, ο Dr Premanand Mishra* υπογραμμίζει στο Newsbomb ότι «κάθε σοβαρή ανάλυση της σύγκλισης Ινδίας–Ισραήλ–Ελλάδας οφείλει να αντιμετωπίσει ευθέως τον τουρκικό παράγοντα». Όπως επισημαίνει, η τουρκική στάση —από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις έως τη ρητορική στήριξη προς το Πακιστάν στο ζήτημα του Κασμίρ— έχει δημιουργήσει τριβές και με το Νέο Δελχί.

«Δεν πρόκειται για στρατηγική ανάσχεσης με επίσημες διακηρύξεις», διευκρινίζει, «αλλά για μια μορφή “μινιλατερισμού”: ευέλικτες, στοχευμένες συνεργασίες που αυξάνουν το κόστος μονομερών ενεργειών χωρίς να οδηγούν σε κλιμάκωση».

photo-2026-02-24-18-52-41.jpg

Το δόγμα PRAHAAR και η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο Dr Mishra και στη δημοσίευση του νέου ινδικού δόγματος αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, PRAHAAR, από το υπουργείο Εσωτερικών της Ινδίας. «Το έγγραφο αναγνωρίζει ότι τα τρομοκρατικά δίκτυα είναι διακρατικά και τεχνολογικά ευέλικτα, καθιστώντας ανεπαρκείς τις αποκλειστικά εθνικές απαντήσεις», σημειώνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ισραήλ «αναδεικνύεται σε φυσικό εταίρο λόγω της επιχειρησιακής εμπειρίας και της τεχνολογικής καινοτομίας του», ενώ η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζει μεταναστευτικές πιέσεις και περιφερειακή αστάθεια, «προσφέρει θεσμική διασύνδεση και πολύτιμη επιχειρησιακή γνώση».

Στρατηγική σύγκλιση χωρίς τυπικές συμμαχίες

Ο Dr Mishra επισημαίνει ότι αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη τριμερή σύγκλιση από τις παραδοσιακές συμμαχίες είναι η συνειδητή της αυτοσυγκράτηση. «Δεν υπάρχουν ρήτρες αμοιβαίας άμυνας ούτε ιδεολογικές διακηρύξεις. Υπάρχει όμως συσσώρευση εμπιστοσύνης, δυνατοτήτων και στρατηγικής συνοχής».

Για την Ελλάδα, η συνεργασία με την Ινδία «προσθέτει στρατηγικό βάθος πέρα από το ευρωπαϊκό θέατρο». Για το Ισραήλ, ενισχύει τη σχέση του με μια ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη. Και για την Ινδία, η Ελλάδα λειτουργεί ως ευρωπαϊκή άγκυρα που συμπληρώνει τις μεσανατολικές και ινδο-ειρηνικές της συνεργασίες.

Κατά τον Dr Mishra, η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. «Το διεθνές σύστημα εισέρχεται σε φάση κατακερματισμένης ισχύος και περιφερειακής διεκδικητικότητας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεσαίες δυνάμεις στρέφονται σε λειτουργικούς συνασπισμούς αντί για άκαμπτα μπλοκ».

Η Ελλάδα, τονίζει, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ταυτόχρονα εντός των ευρωπαϊκών θεσμών και των περιφερειακών σχημάτων ασφάλειας. «Η τριγωνική αυτή σύγκλιση αντανακλά τη διάρρηξη παρωχημένων γεωπολιτικών διαχωρισμών μεταξύ Νότιας Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης».

«Η σταθερότητα σήμερα δεν διασφαλίζεται μέσω μεγάλων ιδεολογικών συνασπισμών», καταλήγει ο Dr Mishra, «αλλά μέσω πειθαρχημένου και στοχευμένου συντονισμού». Και, όπως επισημαίνει η Dr Malhotra, η Ελλάδα δεν είναι απλός παρατηρητής αυτής της διαδικασίας, αλλά ενεργός στρατηγικός παράγοντας σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Δρ Divya Malhotra είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (Centre for National Security Studies) στη Μπανγκαλόρ. Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ινδίας (National Security Advisory Board) στο Νέο Δελχί.

Δρ Premanand Mishra είναι επίκουρος καθηγητής στο Κέντρο Nelson Mandela για την Ειρήνη και την Επίλυση Συγκρούσεων (Nelson Mandela Centre for Peace & Conflict Resolution) του Πανεπιστημίου Jamia Millia Islamia στο Νέο Δελχί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:49ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για Europa League και Euroleague

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Αναβιώνει η μαύρη μαγεία στη Βρετανία: Τα κακά πνεύματα «κιντόκι», οι εξορκισμοί και οι τελετουργικές δολοφονίες παιδιών

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση λεωφορείου με Ι.Χ στην Περιφερειακή Οδό - Ένας τραυματίας

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Θα κριθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά ή η αμερικανική επίθεση

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Παθολόγος ιατρείου Σκύρου για 46χρονο νεκρό: «Ακολουθήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέος υπερηχητικός πύραυλος HAVOC: Εκτοξεύεται από αέρα, θάλασσα και ξηρά

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε με αγκωνιά και εξαφανίστηκε

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της σε σχολική εκδρομή

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Κρις Μπος: Συγκλονίζει ο θρύλος του NBA - «Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα – Ινδοί αναλυτές μιλάνε στο Newsbomb

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Την Παρασκευή απολογείται ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού - Τι εξετάζουν οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε με αγκωνιά και εξαφανίστηκε

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Θα κριθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά ή η αμερικανική επίθεση

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Πήρα τηλέφωνο βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί μου», λέει η μητέρα

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα – Ινδοί αναλυτές μιλάνε στο Newsbomb

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Παθολόγος ιατρείου Σκύρου για 46χρονο νεκρό: «Ακολουθήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο»

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ