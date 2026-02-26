Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

Το μακάβριο εύρημα έγινε όταν απορριμματοφόρο έκανε αποκομιδή των σκουπιδιών και εντόπισε τη σακούλα

Το γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας 

Karditsa Live Net
Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου σε νοσοκομείο της Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε σακούλα η οποία περιέχει ανθρώπινα οστά, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της διοίκησης.

Η σακούλα εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα το πρωί της Πέμπτης, όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή των σκουπιδιών. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο σημείο αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και εισαγγελέας για την εποπτεία της έρευνας και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε η σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karditsalivenet.gr προς ώρα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως τα ανθρώπινα οστά ήταν θαμμένα σε νεκροταφείο της περιοχής.

