Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου σε νοσοκομείο της Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε σακούλα η οποία περιέχει ανθρώπινα οστά, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της διοίκησης.

Η σακούλα εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα το πρωί της Πέμπτης, όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή των σκουπιδιών. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο σημείο αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και εισαγγελέας για την εποπτεία της έρευνας και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε η σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karditsalivenet.gr προς ώρα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως τα ανθρώπινα οστά ήταν θαμμένα σε νεκροταφείο της περιοχής.