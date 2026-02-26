Από τα βουνά της Ηπείρου στο πιάτο μας, μία… ΠΙΝΔΟΣ απόσταση

Τα κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ έχουν καταφέρει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας καθώς μεγαλώνουν σε ορεινές φάρμες στα Ιωάννινα, ενώ με την φροντίδα των 600 και πλέον μελών του συνεταιρισμού, η παραγωγή τους εστιάζει στο τρίπτυχο που αναζητά κάθε καταναλωτής, απόλυτη ασφάλεια, κορυφαία ποιότητα και αυθεντική νοστιμιά.

Η αναζήτηση της ιδανικής επιλογής για το καθημερινό γεύμα αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για κάθε σύγχρονο σπιτικό. Η προετοιμασία των γευμάτων της εβδομάδας απαιτεί συχνά έναν δύσκολο συνδυασμό, την ανάγκη για νοστιμιά και υψηλή ποιότητα, χωρίς τον συμβιβασμό των δαπανηρών και συχνά λιγότερο θρεπτικών λύσεων του έτοιμου φαγητού.

Στο πλαίσιο αυτό το κοτόπουλο, και ειδικά αυτό που προέρχεται από την ελληνική ύπαιθρο, έχει σίγουρα τη δική του θέση στο τραπέζι μας, καθώς όχι μόνο αποτελεί τη βάση πολλών πιάτων με σπιτικό άρωμα και γεύση… σπιτιού αλλά και επειδή είναι βασικό συστατικό μιας πιο ισορροπημένης διατροφής. Και τα κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ έχουν καταφέρει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας καθώς μεγαλώνουν σε ορεινές φάρμες στα Ιωάννινα, μακριά από το επιβαρυμένο περιβάλλον των μεγάλων πόλεων και η παραγωγή τους εστιάζει στο τρίπτυχο που αναζητά κάθε καταναλωτής απόλυτη ασφάλεια, κορυφαία ποιότητα και αυθεντική νοστιμιά. Μεγαλωμένα με 100% φυτική διατροφή και μέσα από μια πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία, διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα από τη φάρμα έως το ράφι, προσφέροντας την εμπιστοσύνη που απαιτεί η σύγχρονη οικογένεια.

Κάνοντας μια Τρίτη να θυμίζει Κυριακή

Υπάρχουν ορισμένες γεύσεις που έχουν ταυτιστεί άρρηκτα με τις πιο χαλαρές στιγμές της εβδομάδας και τις οικογενειακές αναμνήσεις γύρω από το τραπέζι της μαμάς ή της γιαγιάς. Ένα από τα φαγητά αυτά είναι το κοτόπουλο στον φούρνο (ή τη σχάρα). Αυτή η εικόνα περνάει μπροστά από τα μάτια μας όταν απολαμβάνουμε το κοτόπουλο σούβλας ΠΙΝΔΟΣ, και η Τρίτη αρχίζει να θυμίζει Κυριακή.

Η μυστική συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στην απλότητα και την αγνότητα: εκλεκτά αρωματικά βότανα από την ηπειρώτικη γη συνθέτουν μια αυθεντική μαρινάδα, η οποία αναδεικνύεται μέσα από το παραδοσιακό, σιγανό ψήσιμο. Το αποτέλεσμα είναι ένας ακαταμάχητος συνδυασμός τραγανής πέτσας και ζουμερού, τρυφερού εσωτερικού. Η ποιότητα αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς τα κοτόπουλα μεγαλώνουν σε ιδανικές συνθήκες με 100% φυτική διατροφή, υπό τη διαρκή φροντίδα των 600 και πλέον μελών του Συνεταιρισμού ΠΙΝΔΟΣ, που εγγυώνται την ασφάλεια και την ανωτερότητα του προϊόντος.

Η ίδια εικόνα αναβιώνει και όταν μαγειρεύουμε το κοτόπουλο πεταλούδα ΠΙΝΔΟΣ, μια επιλογή που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ομοιόμορφο και γρήγορο ψήσιμο χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Η ιδιαίτερη μορφή του επιτρέπει την άριστη κατανομή της θερμότητας, είτε στη σχάρα ή τον φούρνο, ενώ η μαρινάδα με εκλεκτά φυσικά μπαχαρικά αναδεικνύει τη γεύση του κοτόπουλου πλημμυρίζουν την κουζίνα με πλούσιο άρωμα που παραπέμπει σε σπιτικό φαγητό. Με χρυσαφένιο χρώμα εξωτερικά και απόλυτα ζουμερό κρέας στο εσωτερικό, αποτελεί την ιδανική λύση για όσους αναζητούν την ποιότητα στην καθημερινότητά τους, ακόμα και όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Ολοκληρωμένες προτάσεις για BBQ ή οικογενειακά τραπέζια

Όταν έχουμε καλεσμένους για φαγητό (ή απλά είμαστε πιο αναποφάσιστοι), τότε φροντίζουμε να υπάρχουν επιλογές. Το MIX GRILL ΠΙΝΔΟΣ, η νέα ολοκληρωμένη πρόταση του Συνεταιρισμού, ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή την ανάγκη, αποτελώντας μια πρόταση που δεν απογοητεύει ποτέ. Με επιλεγμένα νωπά μέρη κοτόπουλου (φτερά, κοπανάκια, σουβλάκια από φιλέτο μπούτι), μαριναρισμένα με αλάτι, μαύρο και κόκκινο πιπέρι, κάρυ, κόλιανδρο και μουστάρδα δεν απογοητεύει. Το αντίθετο, αφού η γεύση του είναι ελαφρώς πικάντικη αλλά ισορροπημένη.

Εναλλακτικά, για όσους αναζητούνε ένα πιο έντονο μεσογειακό χαρακτήρα υπάρχει το MIX GRILL ΠΙΝΔΟΣ με φτερά κοτόπουλου, κοπανάκια και μηρό. Και οι δύο επιλογές είναι νόστιμες είτε ψηθούν στον φούρνο είτε στη σχάρα, οπότε άλλος ένας λόγος που αποτελούν πρακτικές επιλογές.

Στο τέλος της ημέρας (ή της εβδομάδας), αυτό που προσδίδει ουσιαστική αξία σε κάθε γεύμα είναι το τρίπτυχο της ποιότητας, της γεύσης και της ασφάλειας. Με την υπογραφή ΠΙΝΔΟΣ, η επιλογή αυτή συνοδεύεται από τη βεβαιότητα ενός προϊόντος που μεγαλώνει με 100% φυτική διατροφή και απολαμβάνει τη φροντίδα της μεγάλης «οικογένειας» των 600 και πλέον μελών του Συνεταιρισμού.

Όταν η παράδοση συνδυάζεται τόσο αρμονικά με τις σύγχρονες προδιαγραφές παραγωγής, η απόφαση για το γεύμα της ημέρας παύει να είναι πρόκληση. Γιατί με τα προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ η επιλογή σου για το γεύμα που θα βάλεις στο τραπέζι, μόλις έγινε πολύ πιο εύκολη.

