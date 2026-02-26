Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών - Αναστολή στην έκτιση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι
Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ελήφθη επί της ενοχής των τεσσάρων κατηγορούμενων της υπόθεσης των υποκλοπών. Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενος όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της έδρας.

Κρίθηκαν ένοχοι για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών, που αναμένεται να είναι βαρύτερες.

Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών στους τέσσερις κατηγορουμένους, στους οποίους επέβαλε κατά συγχώνευση ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών (από την οποία εκτιτέα είναι τα 8 έτη).

«Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πράξεων θα προτείνω ολική έκτιση της ποινής» πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, δίνοντας όμως αναστολή μέχρι την εκδίκασή της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Διαβίβαση πρακτικών ζητά ο εισαγγελέας

«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικόγραφα για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων» είπε ο εισαγγελέας της έδρας.

- Διαβίβαση για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ίσως πρέπει να συσχετίσουν μηνύσεις»

- Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο

- Αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν. Από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθούμενων προσώπων, αλλά και του γεγονότος ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο συνεργίας ξένων δυνάμεων και δη Ισραηλινών προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για τους κατηγορούμενους και τα παραπάνω πρόσωπα για το 148 ΠΚ και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

- Διαβίβαση για διεύρυνση για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία

- Για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγόρευση διακίνησης λογισμικών). Στο ακροατήριο συνεχιζόταν η λειτουργία της Ιντελλεξα στη χώρα 2023-2024. Πρέπει να ερευνηθεί εάν η λειτουργία της εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών.

