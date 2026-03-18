Κουκουλόπουλος: Οι 255 ψήφοι πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της ευθύνης

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη μεγάλη πλειοψηφία που συγκέντρωσε, εμφανίζεται ο Πάρις Κουκουλόπουλος μετά την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία ακολούθησε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.



Στην πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του, ο κ. Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε «από καρδιάς όλες και όλους τους συναδέλφους Βουλευτές για την ευρεία διακομματική αποδοχή εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ βεβαίως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, για την τιμητική πρότασή του».



«Στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι Βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία. Οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας», αναφέρει ο κ. Κουκουλόπουλος.



«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς» καταλήγει ο νεοεκλεγείς αντιπρόεδρος της Βουλής.

