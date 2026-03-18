Βουλή: Εξελέγη αντιπρόεδρος ο Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους, στη θέση του Κωνσταντινόπουλου

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος σε στιγμιότυπο μετά την εκλογή του στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα η εκλογή του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρι Κουκουλόπουλου στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, ύστερα από τη σχετική πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ως αποτέλεσμα της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του κόμματος.

Ο κ. Κουκουλόπουλος εξελέγη με 255 ψήφους, ενώ σε σύνολο 271, μόνο 16 ψήφισαν παρών.

Η δήλωση Κουκουλόπουλου μετά την εκλογή του

Στη δήλωσή του μετά την εκλογή του, ο κ. Κουκουλόπουλος σημείωσε: «Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους τους συναδέλφους Βουλευτές για την ευρεία διακομματική αποδοχή εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ βεβαίως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, για την τιμητική πρότασή του».

«Στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι Βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία», επεσήμανε και συνέχισε:

«Οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας».

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», ανέφερε εν συνεχεία και κατέληξε:

«Συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς».

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος είναι στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Ανδρουλάκης για Κωνσταντινόπουλο: Δεν δέχομαι κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια

Στο θέμα της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αναφέρθηκε εκ νέου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όταν ερωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξή του στο Mega.

Όπως είπε, «είμαι ο Πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές ever. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος: Τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το κράτος των υποκλοπών, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία εκτίθεται ανεπανόρθωτα από το πόρισμα συγκάλυψης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στιγμή που συζητάμε τη συμφωνία της Chevron, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με εμπειρία δεν λέει μια κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής».

«Δεν δέχομαι, λοιπόν, κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

