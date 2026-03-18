Κονγκό: Ο πρόεδρος Σάσου Νγκουέσο επανεξελέγη για πέμπτη θητεία, με ποσοστό σχεδόν 95%

Ο Ντενί Σάσου Νγκέσο επανεξελέγη πρόεδρος του Κονγκό με ποσοστό 94,82% στον πρώτο γύρο των εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην εθνική τηλεόραση το βράδυ της Τρίτης. Ο 82χρονος ηγέτης κυβερνά το πλούσιο σε πόρους κεντροαφρικανικό έθνος για πάνω από 40 χρόνια και θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2031 μετά την επανεκλογή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ρεϊμόν Ζεφυρέν Μπουλού δήλωσε ότι ο Σάσου Νγκέσο έλαβε 2.507.038 ψήφους, εξασφαλίζοντας το 94,82% όλων των ψηφοδελτίων. Ανέφερε επίσης προσέλευση ψηφοφόρων 84,65%, αν και δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, που ήταν παρόντες στην Μπραζαβίλ την ημέρα των εκλογών, ανέφεραν αισθητά χαμηλή προσέλευση στα εκλογικά τμήματα.

Τα αποτελέσματα υπόκεινται ακόμη σε επικύρωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Εκτός από τον Σάσου Νγκουέσο διεκδικούσαν φέτος την προεδρία άλλοι έξι υποψήφιοι, ελάχιστα γνωστοί ή και χωρίς καμία πραγματική πολιτική εμπειρία.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχε διακοπεί στην αφρικανική χώρα από το πρωί της Κυριακής. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύτηκε ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει, με εντολή των αρχών. Οχήματα του στρατού και της αστυνομίας περιπολούσαν όλη την ημέρα στους άδειους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου κυκλοφορούσαν ελάχιστοι πεζοί. Αστυνομικοί και στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί επίσης έξω από τα εκλογικά κέντρα.

Το διαδίκτυο είχε κοπεί επί πολλές ημέρες και κατά τις προεδρικές εκλογές του 2021, όταν ο Σάσου Νγκουέσο εξελέγη με ποσοστό 88,40%. Η αντιπολίτευση αμφισβητεί συστηματικά την εκλογική διαδικασία. Το Σύνταγμα απαγορεύει στον Σάσου Νγκουέσο να είναι και πάλι υποψήφιος το 2031, γεγονός που εγείρει το θέμα της διαδοχής του. Ο ίδιος είπε στο AFP ότι «δεν θα παραμείνει αιωνίως στην εξουσία» και ότι «θα έρθει η σειρά των νέων» αλλά αρνήθηκε να υποδείξει κάποιον πιθανό διάδοχό του.