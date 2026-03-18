Κανέλλη: «Έχετε ανεχθεί τέτοιες π... πολιτικών και ζητάτε τις πηγές του Κουτσούμπα;»

Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη αναφορικά με τη στάση που τήρησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού κόμματος, Δημήτρης Κουτσόυμπας και την άρνησή του να αποκαλύψει τις πηγές του αναφορικά με τις δηλώσεις του πως είχε πληροφορία για drones που αναχαιτίστηκαν τις πρώτες ημέρες του πολέμου και σύμφωνα με τον ίδιο ορισμένα είχαν κατεύθυνση προς την στρατιωτική βάση της Σούδας.

Η Λιάνα Κανέλλη μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ ανέφερε πως οι δηλώσεις του κ. Κουτσούμπα επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις και από όσα έχουν ειπωθεί δημόσια, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που διαθέτει αξιοπιστία στις πληροφορίες που μεταφέρει.

«Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είπε την αλήθεια, ισχυροποίησε τις δικές μας θέσεις και τις δηλώσεις του Κουτσούμπα για το πού πηγαίναν τα δύο βλήματα, πήγαιναν στην Κρήτη» είπε χαρακτηριστικά η Λιάνα Κανέλλη.

«Έχετε ανεχτεί τέτοιες π... και θέλετε να μάθετε τις πηγές του Κουτσόυμπα;»

Ωστόσο οι τόνοι ανέβηκαν όταν η βουλευτής του ΚΚΕ ρωτήθηκε για τις πηγές του Δημήτρη Κουτσούμπα, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει ακόμα και μετά την διάψευση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια σε συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, για την κατεύθυνση των drones που αναχαιτίστηκαν, λέγοντας πως «δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε».

Η Λιάνα Κανέλλη τόνισε πως η προστασία των πηγών αποτελεί θεμελιώδης αρχή υπερτονίζοντας ότι ακόμη και οι δημοσιογράφοι επικαλούνται το σχετικό απόρρητο.

«Εσείς ως δημοσιογράφος θα λέγατε και ηρωικά "θα πεθάνω και δεν θα αποκαλύψω τις πηγές μου"», είπε.

Και συνέχισε: «Για ποιο βουλευτικό απόρρητο μιλάτε; Πολιτικός αρχηγός κόμματος είναι. Εδώ έχετε ανεχθεί πολιτικούς αρχηγούς να λένε την π.... του αιώνα. Αποδέχεστε και πλασάρετε την πολιτική τους ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται από έναν εγκληματία υπόδικο, τον Νετανιάχου, και από έναν άλλον υπόδικο, τον Τραμπ.

Αν αποδέχεστε αυτά, θέλετε να σας πει ο Κουτσούμπας από πού το ξέρει;» ξέσπασε η βουλευτής του ΚΚΕ.

