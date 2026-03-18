Περιβαλλοντική «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί στη Μεσόγειο: Ρωσικό τάνκερ γεμάτο LNG πλέει ακυβέρνητο

Ένα ρωσικό τάνκερ φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο, πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο με μία μεγάλη τρύπα στη μία πλευρά, προκαλώντας προειδοποιήσεις για «σοβαρό κίνδυνο μεγάλης οικολογικής καταστροφής».

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με υγρό φυσικό αέριο, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις, πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο, χωρίς πλήρωμα και με μια τεράστια τρύπα στη μία πλευρά, προκαλώντας προειδοποιήσεις για «σοβαρό κίνδυνο μεγάλης οικολογικής καταστροφής». Η Ιταλία, μία από τις εννέα χώρες της ΕΕ που έγραψαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας δράση, χαρακτήρισε το Arctic Metagaz «περιβαλλοντική βόμβα» που είναι έτοιμη να εκραγεί.

Το δεξαμενόπλοιο, μέρος ενός σκιώδους στόλου που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που υπόκειται σε κυρώσεις, υπέστη σοβαρές ζημιές σε μια ύποπτη επίθεση με drone κοντά στα ύδατα της Μάλτας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει αναφορές ότι ήταν υπεύθυνη για την επίθεση. Το Arctic Metagaz πλέει τώρα προς το Νότο, μακριά από τα ιταλικά ύδατα και το νησί Λαμπεντούζα, προς τη Λιβύη, καθώς αξιωματούχοι από την Ιταλία και τη Μάλτα συνεχίζουν να παρακολουθούν την κίνησή του.

Μιλώντας στο ιταλικό Radio 24, ο γραμματέας του Συμβουλίου Υπουργών της Ιταλίας, Αλφρέντο Μαντοβάνο, δήλωσε ότι οι κίνδυνοι από το δεξαμενόπλοιο ήταν «τεράστιοι» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να «εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Λέγεται ότι μετέφερε «σημαντικές» ποσότητες υγρού φυσικού αερίου ή LNG. Ένας αξιωματούχος στη Ρώμη δήλωσε στο BBC ότι μετέφερε επίσης 450 τόνους μαζούτ και 250 τόνους ντίζελ. Το απόγευμα της Τρίτης, το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 83 χιλιόμετρα από τα ιταλικά χωρικά ύδατα και 40 χιλιόμετρα από τη ζώνη έρευνας και διάσωσης που έχει αποδοθεί στη Λιβύη.

Το Arctic Metagaz ξεκίνησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ τον Φεβρουάριο. Στις αρχές Μαρτίου, όταν τυλίχτηκε στις φλόγες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση». Η Ουκρανία ωστόσο θεωρεί τα «σκιώδη» ρωσικά δεξαμενόπλοια ως νόμιμους στόχους: πλέουν συστηματικά με τους αναμεταδότες τους απενεργοποιημένους για να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις και τα χρήματα που βγάζει η Μόσχα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βοηθούν στη χρηματοδότηση του συνεχιζόμενου πολέμου της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία βομβαρδίζει επίσης τις πολιτικές ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της, αφήνοντας τεράστιο αριθμό ανθρώπων χωρίς ζεστό νερό ή θέρμανση στα βάθη του χειμώνα. Το τελευταίο διάστημα,ο αριθμός και το εύρος των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά δεξαμενόπλοια έχει αυξηθεί.

Τον Δεκέμβριο, η υπηρεσία πληροφοριών SBU της Ουκρανίας δήλωσε ότι είχε ακινητοποιήσει τρία πλοία σε δύο εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Dashan, το οποίο, όπως είπε, είχε υποστεί «σοβαρές ζημιές». Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αργότερα, το πετρελαιοφόρο Quendil χτυπήθηκε στη Μεσόγειο. Λέγεται ότι ήταν άδειο εκείνη την εποχή.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που το Arctic Metagaz υπέστη σοβαρές ζημιές από μια σειρά εκρήξεων και πυρκαγιών. Το πλήρωμα εντοπίστηκε και διασώθηκε από την ακτοφυλακή της Λιβύης. Οι λιμενικοί αξιωματούχοι της Λιβύης δήλωσαν αρχικά ότι το δεξαμενόπλοιο είχε βυθιστεί, αλλά έκτοτε πλέει ακυβέρνητο, χωρίς προσωπικό και άκρως επικίνδυνο.

Το Παγκόσμιο Ταμείο για την Άγρια Ζωή δήλωσε ότι βρίσκεται σε «μέγιστη επιφυλακή», προειδοποιώντας ότι μια πιθανή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιές και μακροχρόνια ρύπανση σε μια περιοχή «εξαιρετικής οικολογικής αξίας» που φιλοξενεί πολλά προστατευόμενα είδη.

