Τηλεθέαση-μεσημεριανή ζώνη: Η Μακρυπούλια, ο Ευαγγελάτος και τα απίστευτα μονοψήφια

Ζόρικα είναι τα πράγματα στη μεσημεριανή ζώνη, με ελάχιστους παρουσιαστές και πρότζεκτ να ξεχωρίζουν στην τηλεοπτική αρένα και στη μάχη για την τηλεθέαση.

Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, το τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, κράτησε παρέα στο 12,7% στο σύνολο και στο 12,8% στο δυναμικό κοινό. Η λαμπερή παρουσιάστρια έχει ανεβάσει στροφές, αποδεικνύοντας την αξία της αλλά και τη μοναδικότητα του εν λόγω τηλεπαιχνιδιού.

Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,5% στο σύνολο και 4,8% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ το «Real View» στο OPEN δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 3,1% στο σύνολο και το 2,5% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 5,1% στο σύνολο και 2,5% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, η εκπομπή «Το’χουμε» -που πήρε το lead in- σημείωσε 2,6% και 0,8% με τον Κώστα Τσουρό να καταγράφει ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ.

Μεγάλος νικητής ήταν, για μία ακόμα ημέρα, ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» στο MEGA. Η ενημερωτική εκπομπή σημείωσε 17,8% στο σύνολο και 14,6% στους τηλεθεατές 18-54.

