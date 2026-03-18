Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε

Snapshot Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η σύζυγος του Κεντ, Σάνον Κεντ, γλωσσολόγος του Ναυτικού και τεχνικός κρυπτογραφήσεων, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στη Συρία το 2019 κατά τη διάρκεια αποστολής.

Ο Κεντ ανέφερε ότι η αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει στο Ιράν δεν δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό.

Η Σάνον Κεντ ήταν ειδική σε επιχειρήσεις ανθρώπινης κατασκοπείας και η ικανότητά της να μιλά αραβικά την έκανε ανεκτίμητη σε αποστολές στη Μέση Ανατολή.

Ο Κεντ κατηγόρησε την επιρροή του Ισραήλ στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και κατηγορίες περί αντισημιτισμού.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ μίλησε για τον θάνατο της συζύγου του επέκρινε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αλλά ανέφερε επίσης την «αγαπημένη του σύζυγο», μια γλωσσολόγο του Ναυτικού που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία τον Ιανουάριο του 2019.

Η Σάνον Κεντ σκοτώθηκε εν δράσει κατά τη διάρκεια αποστολής ειδικών επιχειρήσεων στη Συρία το 2019. Ήταν μόλις 35 ετών. Και ο Κεντ είπε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει «την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει» στο Ιράν. Η Κεντ ήταν τεχνικός κρυπτογραφήσεων που υπηρετούσε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και συγκεκριμένα στη μονάδα CWA-66 που υποστηρίζει την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και τις στρατιωτικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

O παραιτηθείς αρχηγός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ AP

Ο Κεντ, απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του στρατού και ο ίδιος, αφηγήθηκε τη γνωριμία του με τη σύζυγό του σε μια συνέντευξη σε podcast πέρυσι. Συναντήθηκαν «για 10 λεπτά το 2007» όπως είπε. «Τη συνάντησα στην πόλη της Βαγδάτης, την περιοχή όπου βρίσκονται όλες οι διαφορετικές υπηρεσίες πληροφοριών». Έδινε εντολή σε «έναν Ιρανό μαχητή». Ο Κεντ είπε ότι συνομίλησε μαζί της για πέντε ή 10 λεπτά και ήθελε πολύ να της μιλήσει περισσότερο, αλλά και οι δύο έπρεπε να επιστρέψουν στις δουλειές τους. «Ο πόλεμος εξελίχθηκε γρήγορα και μετακόμισε σε διαφορετική τοποθεσία», είπε. «Και δεν την ξαναείδα για αρκετά χρόνια».

Ήταν Νεοϋορκέζα, είπε, και κατατάχθηκε στο Ναυτικό μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Με χάρισμα στις γλώσσες - αυτοδίδακτη στα ισπανικά και τα γαλλικά, είπε ο Κεντ -εστάλη στο Μοντερέι της Καλιφόρνια για να μάθει αραβικά. Σύντομα βρέθηκε να εργάζεται με μια ομάδα κρούσης SEAL και δοκίμασε να ενταχθεί σε μια ειδική ομάδα αναγνώρισης.

Το 2013, και οι δύο βρέθηκαν να παρακολουθούν ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μια μονάδα την οποία ο Κεντ δεν κατονόμασε, λέγοντας ότι «εξακολουθεί να είναι μία από τις λίγες μονάδες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε πολλά». Ήταν επίσης εξειδικευμένη σε επιχειρήσεις ανθρώπινης κατασκοπείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την στρατολόγηση και την πληρωμή πηγών για να ενεργούν ως κατάσκοποι για λογαριασμό των ΗΠΑ.

Η ικανότητά της να μιλάει αραβικά στην ιρακινή διάλεκτο την έκανε ανεκτίμητη σε αποστολές ειδικών επιχειρήσεων, είπε, επειδή ως γυναίκα μπορούσε πιο εύκολα να μιλήσει με Ιρακινές γυναίκες και να μάθει τι γνώριζαν για τις επιχειρήσεις των ανταρτών. Αφού επανασυνδέθηκαν όπως είπε την πρώτη ημέρα του μαθήματος επιλογής για εκείνη τη μονάδα συλλογής απόρρητων πληροφοριών, ο Κεντ είπε ότι «από εκείνη τη στιγμή και μετά, ήμασταν σχεδόν αχώριστοι». «Νομίζω ότι ερωτευτήκαμε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν αφού ολοκλήρωσαν το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους. Εκείνη τοποθετήθηκε στο Φορτ Μιντ στο Μέριλαντ, ενώ ο Κεντ εργαζόταν στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Μετά τη γέννηση των παιδιών τους, είπε, η οικογένεια μετακόμισε κοντά στην Αννάπολη.

Η πρώτη της αποστολή μετά την απόκτηση παιδιών την οδήγησε στη Συρία στο τέλος του 2018, είπε ο Κεντ. «Εργαζόταν ακόμα στην NSA, οπότε έκανε ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα για τη χώρα. Αλλά ήταν αυτή που έμενε σπίτι μέχρι την τελική της ανάθεση».

Στις 16 Ιανουαρίου του 2019, η Κεντ συναντιόταν με μια πηγή σε ένα εστιατόριο στη Μανμπίτζ της Συρίας, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε την ίδια και τρεις άλλους Αμερικανούς . «Θα έπρεπε να είχε φύγει από τη Συρία επειδή ο Τραμπ έδωσε την εντολή να φύγουν αυτοί οι τύποι από εκεί», είπε ο κ. Κεντ στο podcast «Shawn Ryan Show». «Και μετά έχεις το διοικητικό κράτος να κωλυσιεργεί και να προσπαθεί απεγνωσμένα να μας κρατήσει σε αυτές τις συγκρούσεις».

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Κεντ επικαλέστηκε αυτό που χαρακτήρισε ως επιρροή του Ισραήλ στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Ορισμένοι βουλευτές χαρακτήρισαν τα σχόλια του Κεντ για το Ισραήλ αντισημιτικά, και οι επικριτές ανέφεραν την υποστήριξή του στις θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Κεντ έγραψε ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν», προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος των αμερικανικών ζωών».

Στην αρχή της καριέρας της, οι γλωσσικές δεξιότητες και η άνετη συμπεριφορά της την είχαν κάνει καλή στις «τακτικές ερωτήσεις» των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αποστολών. «Αυτό ήταν το πρώτο βήμα», είπε ο Κεντ σε μια συνέντευξη λίγο μετά τον θάνατό της. «Τότε δεν νομίζω ότι οι SEAL ενθουσιάζονταν με το να μιλάνε με τους ντόπιους, και η Σάνον βρήκε κάτι στο οποίο θα μπορούσε να είναι πολύτιμη και έδωσε όλη της την ψυχή σε αυτό», είπε.

