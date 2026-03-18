Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε

Στην επιστολή παραίτησής του, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ ανέφερε ότι δεν μπορούσε «με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξει τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν». Αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο της συζύγου του, κατά τη διάρκεια αποστολής ειδικών επιχειρήσεων στη Συρία το 2019

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε
  • Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν.
  • Η σύζυγος του Κεντ, Σάνον Κεντ, γλωσσολόγος του Ναυτικού και τεχνικός κρυπτογραφήσεων, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στη Συρία το 2019 κατά τη διάρκεια αποστολής.
  • Ο Κεντ ανέφερε ότι η αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει στο Ιράν δεν δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό.
  • Η Σάνον Κεντ ήταν ειδική σε επιχειρήσεις ανθρώπινης κατασκοπείας και η ικανότητά της να μιλά αραβικά την έκανε ανεκτίμητη σε αποστολές στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Κεντ κατηγόρησε την επιρροή του Ισραήλ στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και κατηγορίες περί αντισημιτισμού.
Στην επιστολή παραίτησής του, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ μίλησε για τον θάνατο της συζύγου του επέκρινε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αλλά ανέφερε επίσης την «αγαπημένη του σύζυγο», μια γλωσσολόγο του Ναυτικού που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία τον Ιανουάριο του 2019.

Η Σάνον Κεντ σκοτώθηκε εν δράσει κατά τη διάρκεια αποστολής ειδικών επιχειρήσεων στη Συρία το 2019. Ήταν μόλις 35 ετών. Και ο Κεντ είπε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει «την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει» στο Ιράν. Η Κεντ ήταν τεχνικός κρυπτογραφήσεων που υπηρετούσε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και συγκεκριμένα στη μονάδα CWA-66 που υποστηρίζει την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και τις στρατιωτικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

O παραιτηθείς αρχηγός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ

Ο Κεντ, απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του στρατού και ο ίδιος, αφηγήθηκε τη γνωριμία του με τη σύζυγό του σε μια συνέντευξη σε podcast πέρυσι. Συναντήθηκαν «για 10 λεπτά το 2007» όπως είπε. «Τη συνάντησα στην πόλη της Βαγδάτης, την περιοχή όπου βρίσκονται όλες οι διαφορετικές υπηρεσίες πληροφοριών». Έδινε εντολή σε «έναν Ιρανό μαχητή». Ο Κεντ είπε ότι συνομίλησε μαζί της για πέντε ή 10 λεπτά και ήθελε πολύ να της μιλήσει περισσότερο, αλλά και οι δύο έπρεπε να επιστρέψουν στις δουλειές τους. «Ο πόλεμος εξελίχθηκε γρήγορα και μετακόμισε σε διαφορετική τοποθεσία», είπε. «Και δεν την ξαναείδα για αρκετά χρόνια».

Ήταν Νεοϋορκέζα, είπε, και κατατάχθηκε στο Ναυτικό μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Με χάρισμα στις γλώσσες - αυτοδίδακτη στα ισπανικά και τα γαλλικά, είπε ο Κεντ -εστάλη στο Μοντερέι της Καλιφόρνια για να μάθει αραβικά. Σύντομα βρέθηκε να εργάζεται με μια ομάδα κρούσης SEAL και δοκίμασε να ενταχθεί σε μια ειδική ομάδα αναγνώρισης.

Το 2013, και οι δύο βρέθηκαν να παρακολουθούν ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μια μονάδα την οποία ο Κεντ δεν κατονόμασε, λέγοντας ότι «εξακολουθεί να είναι μία από τις λίγες μονάδες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε πολλά». Ήταν επίσης εξειδικευμένη σε επιχειρήσεις ανθρώπινης κατασκοπείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την στρατολόγηση και την πληρωμή πηγών για να ενεργούν ως κατάσκοποι για λογαριασμό των ΗΠΑ.

Η ικανότητά της να μιλάει αραβικά στην ιρακινή διάλεκτο την έκανε ανεκτίμητη σε αποστολές ειδικών επιχειρήσεων, είπε, επειδή ως γυναίκα μπορούσε πιο εύκολα να μιλήσει με Ιρακινές γυναίκες και να μάθει τι γνώριζαν για τις επιχειρήσεις των ανταρτών. Αφού επανασυνδέθηκαν όπως είπε την πρώτη ημέρα του μαθήματος επιλογής για εκείνη τη μονάδα συλλογής απόρρητων πληροφοριών, ο Κεντ είπε ότι «από εκείνη τη στιγμή και μετά, ήμασταν σχεδόν αχώριστοι». «Νομίζω ότι ερωτευτήκαμε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν αφού ολοκλήρωσαν το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους. Εκείνη τοποθετήθηκε στο Φορτ Μιντ στο Μέριλαντ, ενώ ο Κεντ εργαζόταν στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Μετά τη γέννηση των παιδιών τους, είπε, η οικογένεια μετακόμισε κοντά στην Αννάπολη.

Η πρώτη της αποστολή μετά την απόκτηση παιδιών την οδήγησε στη Συρία στο τέλος του 2018, είπε ο Κεντ. «Εργαζόταν ακόμα στην NSA, οπότε έκανε ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα για τη χώρα. Αλλά ήταν αυτή που έμενε σπίτι μέχρι την τελική της ανάθεση».

Στις 16 Ιανουαρίου του 2019, η Κεντ συναντιόταν με μια πηγή σε ένα εστιατόριο στη Μανμπίτζ της Συρίας, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε την ίδια και τρεις άλλους Αμερικανούς . «Θα έπρεπε να είχε φύγει από τη Συρία επειδή ο Τραμπ έδωσε την εντολή να φύγουν αυτοί οι τύποι από εκεί», είπε ο κ. Κεντ στο podcast «Shawn Ryan Show». «Και μετά έχεις το διοικητικό κράτος να κωλυσιεργεί και να προσπαθεί απεγνωσμένα να μας κρατήσει σε αυτές τις συγκρούσεις».

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Κεντ επικαλέστηκε αυτό που χαρακτήρισε ως επιρροή του Ισραήλ στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Ορισμένοι βουλευτές χαρακτήρισαν τα σχόλια του Κεντ για το Ισραήλ αντισημιτικά, και οι επικριτές ανέφεραν την υποστήριξή του στις θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Κεντ έγραψε ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν», προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος των αμερικανικών ζωών».

Στην αρχή της καριέρας της, οι γλωσσικές δεξιότητες και η άνετη συμπεριφορά της την είχαν κάνει καλή στις «τακτικές ερωτήσεις» των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αποστολών. «Αυτό ήταν το πρώτο βήμα», είπε ο Κεντ σε μια συνέντευξη λίγο μετά τον θάνατό της. «Τότε δεν νομίζω ότι οι SEAL ενθουσιάζονταν με το να μιλάνε με τους ντόπιους, και η Σάνον βρήκε κάτι στο οποίο θα μπορούσε να είναι πολύτιμη και έδωσε όλη της την ψυχή σε αυτό», είπε.

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Κάλυμνο: Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η γηραιότερη γυναίκα του νησιού

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν στο Ιράν οι Ιρανές αθλήτριες - «Είναι παιδιά της πατρίδας και ο λαός τις αγκαλιάζει» λέει η Τεχεράνη

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Μετεωρίτης τρόμαξε κατοίκους σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ: Εκκωφαντικός κρότος και λάμψη

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μπουσέρ

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στα Συχαινά - Φωτογραφίες

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ο πρόεδρος Σάσου Νγκουέσο επανεξελέγη για πέμπτη θητεία, με ποσοστό σχεδόν 95%

14:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ύψους 11,787 δισ. ευρώ

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς παρά τους βοριάδες έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Η εξήγηση Κολυδά

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Οι 255 ψήφοι πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της ευθύνης

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντική «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί στη Μεσόγειο: Ρωσικό τάνκερ γεμάτο LNG πλέει ακυβέρνητο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν αποτελειώναμε το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος»

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χειμαρρώδης η Λιάνα Κανέλλη: «Έχετε ανεχθεί τέτοιες π... πολιτικών και ζητάτε τις πηγές του Κουτσούμπα;»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Υπό δρακόντεια μέτρα κι από την πίσω πόρτα η μεταγωγή στα δικαστήρια του 23χρονου δολοφόνου του Κλεομένη

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Λουκέτο επ' αόριστον στα βενζινάδικα του νησιού - Τι ζητούν οι επαγγελματίες

13:52WHAT THE FACT

Έμοιαζε με ψάρι-φούσκα αντί για γάτα: Το viral γατάκι που κατάφερε να σωθεί

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής με 255 ψήφους ο Κουκουλόπουλος, στη θέση του Κωνσταντινόπουλου

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Είκοσι τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας μηνιγγίτιδας

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στα Χανιά - Εγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε - Ποια ήταν η «κομάντο» σύζυγός του που σκοτώθηκε στη Συρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντική «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί στη Μεσόγειο: Ρωσικό τάνκερ γεμάτο LNG πλέει ακυβέρνητο

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής»: Η Ζωή τραβούσε βίντεο τον Άδωνι να τρώει και η συνεδρίαση διακόπηκε

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε - Ποια ήταν η «κομάντο» σύζυγός του που σκοτώθηκε στη Συρία

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

13:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση-μεσημεριανή ζώνη: Η Μακρυπούλια, ο Ευαγγελάτος και τα απίστευτα μονοψήφια

12:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Πίσω από το ΚΕΠ είχαν στήσει εργοστάσιο διακίνησης χιλιάδων Πακιστανών - Το κύκλωμα αποκόμισε τουλάχιστον €5 εκατ.

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

11:08LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στον πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

12:52ΕΛΛΑΔΑ

«Φοβάμαι για τη ζωή μου, οι μαθητές μού πετούσαν πέτρες» – Νέα καταγγελία καθηγητή από την Αχαΐα για ακραίο bullying

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρουμε τα πάντα για σένα, είσαι στη μαύρη λίστα»: Από τον Χαμενεϊ μέχρι τον Λαριτζανί, τo Ισραήλ κυνηγά τα μέλη της ηγεσίας του Ιράν στα καταφύγιά τους, ένας προς έναν - Τι γράφει η Wall Street Journal

12:01LIFESTYLE

Η γυναίκα της «Coldplay Kiss cam», Κρίστιν Κάμποτ, μιλά ανοιχτά για το περιστατικό - «Δέχτηκα απειλές και ο CEO δεν είπε την αλήθεια»

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς παρά τους βοριάδες έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Η εξήγηση Κολυδά

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν αποτελειώναμε το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος»

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ