Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα σε κρανίο και λεκάνη η 15χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Περαία

Με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτες το βράδυ παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το νεαρό κορίτσι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην παιδοχειρουργική κλινική του «Ιπποκρατείου» και οι παιδοχειρουργοί που την εξέτασαν και την παρακολουθούν στενά θα αποφασίσουν εάν θα προβούν σε χειρουργείο στη λεκάνη ή αν θα συνεχίσουν συντηρητική θεραπεία.

Η παράσυρση της 15χρονης σημειώθηκε περίπου στις 23:45 χτες το βράδυ στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας ενώ οι αρχές που συνέλαβαν τον οδηγό του οχήματος διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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