70.000 άνθρωποι θα γεμίσουν σήμερα το Μπερναμπέου, αλλά όχι για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το γήπεδο που ζει και αναπνέει για να φιλοξενεί τα μεγάλα βράδια της Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται αυτή τη φορά για κάτι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, το εμβληματικό στάδιο της ισπανικής πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε έναν τεράστιο χώρο θρησκευτικής συνάντησης, καθώς θα φιλοξενήσει την εκδήλωση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης.

Η εικόνα δεν θα θυμίζει σε τίποτα ποδοσφαιρικό αγώνα, καθώς το γήπεδο αυτή τη φορά θα είναι... πραγματική εκκλησία. Στην είσοδο του γηπέδου έχει τοποθετηθεί μεγάλο πανό με μήνυμα καλωσορίσματος προς τον Ποντίφικα, ενώ στο εσωτερικό του σταδίου γίνονται οι τελευταίες εργασίες για τη δημιουργία μιας μεγάλης σκηνής. Από εκεί ο Πάπας θα απευθυνθεί στους δεκάδες χιλιάδες πιστούς που αναμένεται να γεμίσουν τις εξέδρες και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

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