Λευκός Οίκος για Τζο Κεντ: «Λάθος οι ισχυρισμοί του ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αντέδρασε στις δηλώσεις του Τζο Κεντ, αφότου εκείνος παραιτήθηκε από διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ενώ ισχυρίστηκε ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η Λέβιτ σε ανάρτησή της στο «X», «διέθετε ισχυρές και αδιάσειστες αποδείξεις ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτοντας ότι οι αποδείξεις «συγκεντρώθηκαν από πολλές πηγές και παράγοντες».

«Ο πρόεδρος αποφασίζει τι αποτελεί και τι δεν αποτελεί απειλή, επειδή είναι ο μόνος που έχει τη συνταγματική εξουσία να το πράξει – και επειδή ο αμερικανικός λαός πήγε στις κάλπες και ανέθεσε σε αυτόν και μόνο σε αυτόν να λαμβάνει τέτοιες τελικές αποφάσεις», δήλωσε η Λέβιτ, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ στην ανακοίνωση παραίτησης του Κεντ.

There are many false claims in this letter but let me address one specifically: that "Iran posed no imminent threat to our nation."



This is the same false claim that Democrats and some in the liberal media have been repeating over and over.



As President Trump has clearly and… https://t.co/AC8M5L8lye — Karoline Leavitt (@PressSec) March 17, 2026

Συνέχισε επικρίνοντας αυτό που περιέγραψε ως «απολύτως παράλογη κατηγορία» εκ μέρους του Κεντ ότι ο Τραμπ «πήρε αυτή την απόφαση υπό την επιρροή άλλων, ακόμη και ξένων χωρών», χαρακτηρίζοντάς την «προσβλητική και γελοία».

Και άλλοι συνεργάτες του Τραμπ επιτέθηκαν στον Κεντ, μεταξύ των οποίων ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπουντόβιτς, ο οποίος χαρακτήρισε τον Κεντ «τρελό εγωμανή» και «χαμένο», καθώς και η ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, η οποία ανέφερε ότι προειδοποιούσε το κοινό για τον Κεντ «εδώ και πολύ καιρό».



Τραμπ: Ήταν αδύναμος



Παρέμβαση όμως για το ζήτημα έκανε, κατά την διάρκεια συνέντευξής του και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Πάντα πίστευα ότι ήταν καλός άνθρωπος, αλλά πίστευα επίσης ότι ήταν αδύναμος σε θέματα ασφάλειας - πολύ αδύναμος σε θέματα ασφάλειας. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά φαινόταν αρκετά συμπαθητικός.

Όταν όμως διάβασα τη δήλωσή του, συνειδητοποίησα ότι είναι καλό που έφυγε, επειδή είπε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή. Το Ιράν ήταν απειλή - κάθε χώρα το είχε καταλάβει αυτό. Όταν κάποιος συνεργάζεται μαζί μας και λέει ότι δεν πιστεύει ότι το Ιράν αποτελεί απειλή - ε, δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το λένε αυτό - αλλά δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, ή δεν είναι διορατικοί άνθρωποι. Το Ιράν ήταν μια τεράστια απειλή.»

