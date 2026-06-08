Ξέχασε να βάλει χειρόφρενο και βρήκε το αυτοκίνητο στη θάλασσα – Δείτε εικόνες

Άλλο ένα ασύλληπτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Τσούτσουρα του νομού Ηρακλείου, στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο ξεκίνησε μία… τρελή πορεία για να καταλήξει στη θάλασσα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ξέχασε να βάλει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κινείται, καθώς ήταν παρκαρισμένο σε ανηφόρα και να καταλήγει στη θάλασσα.

Αν και πρόκειται για πολυσύχναστο δρόμο του παραθαλάσσιου οικισμού, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, όπως μετέδωσε το patris.gr.

Από τον δυνατό θόρυβο, οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους και έτρεξαν για να δουν τι είχε συμβεί. Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ, χρειάστηκε γερανός για να μεταφερθεί σε συνεργείο.