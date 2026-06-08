Πότε απαγορεύεται να αφήνετε ανοιχτό το παράθυρο στο αυτοκίνητο - Το πρόστιμο που σας περιμένει

Snapshot Ο αναθεωρημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ για όσους αφήνουν τα παράθυρα των οχημάτων τους ανοιχτά κατά το παρκάρισμα, εκθέτοντας τα σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Η παράβαση αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1

Α και αφορά κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες.

Οι οδηγοί πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας ώστε το όχημα να μην είναι προσβάσιμο σε τρίτους όταν το αφήνουν σταθμευμένο.

Παρόμοιες νομοθεσίες ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αυστηρότερα πρόστιμα, όπως στην Ιταλία όπου μπορεί να φτάσουν τα 173 ευρώ.

Η ρύθμιση στοχεύει στην πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και την ενίσχυση της ασφάλειας των σταθμευμένων οχημάτων. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική τροπολογία στον αναθεωρημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) αφορά τις ποινές για όσους αφήνουν εκτεθειμένα τα οχήματά τους κατά το παρκάρισμα, ειδικά όταν τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των αυτοκινήτων και εφαρμόζεται αυστηρά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι οδηγοί τείνουν να αφήνουν τα παράθυρα χαμηλωμένα για δροσιά.

Κατά τους θερινούς μήνες, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, είναι συνηθισμένο οι οδηγοί να αφήνουν τα παράθυρα των αυτοκινήτων τους λίγο ανοιχτά. Αυτό γίνεται για να κυκλοφορεί ο αέρας και να μειώνεται η συσσώρευση ζέστης στην καμπίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 38 του νέου ΚΟΚ, αυτή η πρακτική θεωρείται παράβαση, καθώς αφήνει το όχημα εκτεθειμένο σε πιθανή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από τα οχήματά τους χωρίς να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στην περίπτωση μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους χωρίς άδεια. Η παράβαση αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και επισύρει χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Η αυστηρότητα αυτής της διάταξης δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Παρόμοιες νομοθεσίες ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία και την Ιταλία. Στην Ιταλία, μάλιστα, τα πρόστιμα για την ίδια παράβαση μπορούν να φτάσουν έως και τα 173 ευρώ, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή τάση για αυστηρό έλεγχο της ασφάλειας των σταθμευμένων οχημάτων.