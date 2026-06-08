Φιλιππίνες: Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τζένεραλ Σάντος, γκρεμίζοντας κτήρια

Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα)

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Φιλιππίνες: Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τζένεραλ Σάντος, γκρεμίζοντας κτήρια

Η στιγμή που κατέρρευσε κτήριο μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες

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  • Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων και γεφυρών στην πόλη Τζένεραλ Σάντος.
  • Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 129 τραυματίστηκαν από τον σεισμό.
  • Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τζένεραλ Σάντος με εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα.
  • Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος τσουνάμι έχει ελαττωθεί, αλλά κάλεσε σε επαγρύπνηση τους πολίτες.
  • Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων ζήτησε από τους κατοίκους σε ευάλωτες περιοχές να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη, ενώ Ινδονησία και Μαλαισία εξέδωσαν σχετικές προειδοποιήσεις.
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Ένας ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα) τις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν πολλά κτήρια και γέφυρες, ενώ τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 129 τραυματίστηκαν.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν τη στιγμή που ένα κατάστημα στο Τζένεραλ Σάντος, μια πόλη με 700.000 κατοίκους που βρέθηκε κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, κατέρρευσε μπροστά στα μάτια έντρομων πολιτών.

Δείτε βίντεο:

Σε ένα ακόμη βίντεο φαίνεται η στιγμή που καταρρέει ένα άλλο κτήριο, στην ίδια πόλη.

Δείτε το βίντεο:

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο καταστροφικός σεισμός έπληξε το δημοτικό σχολείο Mahayahay στο Μπανγκαρέι Κίλαλαγκ στην πόλη Νταβάο. Στα πλάνα φαίνονται μαθητές και δάσκαλοι να κάθονται στο προαύλιο του σχολείο για να προστατευτούν, ενώ ένα μικρό κτίσμα καταρρέει πίσω τους. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο:

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τζένεραλ Σάντος, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Αρχικά ο σεισμός υπολογίστηκε στα 8,1 Ρίχτερ και η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Πέντε ώρες μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει σε μεγάλο βαθμό περάσει. Ωστόσο, συνέχισε να προτρέπει τους πολίτες των Φιλιππίνων να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, καθώς η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, προέτρεψε τους πολίτες που ζουν σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε τσουνάμι να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη, ενώ οι αρχές της Ινδονησίας και της Μαλαισίας εξέδωσαν επίσης προειδοποιήσεις για τους πολίτες τους.

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