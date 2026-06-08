To Παγκόσμιο έρχεται με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

Η ώρα της σέντρας πλησιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης με τον αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

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