To Παγκόσμιο έρχεται με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

Τρεις σούπερ προσφορές* έως την Τετάρτη για τον νικητή, τον πρώτο σκόρερ και τα μακροχρόνια των ομίλων

Newsbomb

To Παγκόσμιο έρχεται με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr
AP
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Η ώρα της σέντρας πλησιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης με τον αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Τρεις σούπερ προσφορές* έχει το Pamestoixima.gr έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, για τον νικητή, τον πρώτο σκόρερ και τα μακροχρόνια των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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