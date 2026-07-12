Φωτιά στον Ωρωπό: «Διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε σπίτια», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος - Ήχησε το 112
Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού.
Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός στο Newsbomb: «Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε σπίτια, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις από στεριά και αέρα, η εικόνα δεν προκαλεί ανησυχία. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχει τεθεί υπό έλεγχο».
Ήχησε μήνυμα 112
Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβεστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
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