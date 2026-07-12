Άργος: Ντοκουμέντο με τους 21 πυροβολισμούς - Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το κατηγορητήριο

Snapshot Ο 20χρονος από το Άργος πέθανε από τραύματα πυροβολισμών αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης, προκαλώντας έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς από δύο αστυνομικούς, υπερβαίνοντας τους 13 κάλυκες που βρέθηκαν στην αυτοψία.

Το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο αστυνομικών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ισόβια κάθειρξη.

Οι αστυνομικοί αρνούνται την πρόθεση ανθρωποκτονίας και υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός μπορεί να προήλθε από εξοστρακισμό σφαίρας, με την υπόθεση να εκκρεμεί στο δικαστήριο.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, καταδικάζοντας τη διαχείριση του περιστατικού από την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η τραγική αυτή κατάληξη πυροδότησε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, φέρνοντας την υπόθεση στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με αιτήματα για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών.

Παράλληλα, σοκ και προβληματισμό προκαλεί ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR από τη στιγμή των πυροβολισμών. Στο βίντεο ακούγονται διαδοχικοί, αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί από τους δύο αστυνομικούς, την ώρα που το θύμα προσπαθούσε να διαφύγει πεζός, μετά από άγρια καταδίωξη του οχήματός του. Αν και στην αυτοψία βρέθηκαν 13 κάλυκες, το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερα ασφαλείας διπλανής επιχείρησης αποδεικνύει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21. Σχολιάζοντας το ντοκουμέντο, ο επίτιμος Πρόεδρος των Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υπογράμμισε πως οι βολές ακούγονται σαν «κατά ριπάς» και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να ήταν εκφοβιστικές, καθώς επρόκειτο για συνεχόμενα πυρά σε ασφαλές σημείο.

Ο θάνατος του νεαρού αλλάζει άρδην τα δεδομένα και οδηγεί στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο ενστόλων, οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, δήλωσε πως η κατάληξη αυτή ήταν αναμενόμενη, σημειώνοντας μάλιστα πως υπήρξε μια ιδιότυπη «ανακούφιση», καθώς αν ο νεαρός ζούσε, η κατάσταση της υγείας του θα ισοδυναμούσε με ισόβια καταδίκη. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία μετατρέπεται πλέον σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, η οποία επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος των αστυνομικών, Πέτρος Κουκουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να προήλθε από εξοστρακισμό σφαίρας, τονίζοντας πως ακόμη και ο εισαγγελέας αναρωτιόταν για τον τρόπο που χτυπήθηκε ο 20χρονος, συμπληρώνοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που θα λυθούν στο δικαστήριο. Σημειώνεται ότι κατά τις απολογίες τους, οι δύο αστυνομικοί είχαν αρνηθεί το κατηγορητήριο, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον νεαρό.

Η υπόθεση έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και να εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά που συγκλονίζουν τους πολίτες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια «κακιά στιγμή», και ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση και την απόδοση των ευθυνών.

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