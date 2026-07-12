Νέα Ιωνία: Στον Άγιο Στέφανο ο Αμερικής Ελπιδοφόρος για τα 100 χρόνια θεμελίωσης του Ιερού Ναού

Συγκίνηση στην επέτειο του ναού που ξεκίνησε ως παράγκα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Νέα Ιωνία: Στον Άγιο Στέφανο ο Αμερικής Ελπιδοφόρος για τα 100 χρόνια θεμελίωσης του Ιερού Ναού
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  • Τελέστηκε Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία για τα 100 χρόνια από τη θεμελίωσή του.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προεξήρχε της λειτουργίας και συμμετείχαν υψηλοί κληρικοί και πλήθος επισήμων από την πολιτική και κοινωνική ζωή.
  • Κατά τη λειτουργία τέθηκε σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.
  • Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε τις προσφυγικές ρίζες του ναού και κάλεσε σε ενότητα για το μέλλον της περιοχής και της χώρας.
  • Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, που βάπτισε τον γιο του και του έδωσε την ευλογία να κοινωνήσει.
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη θεμελίωσή του. Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος προεξήρχε της Λειτουργίας και έτυχε θερμής υποδοχής από τους πιστούς και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Στη διακονία συγχοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας-Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος, ενώ κατά τη διάρκεια της ακολουθίας τέθηκε σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Το «παρών» στην ιστορική αυτή επέτειο έδωσε πλήθος επισήμων από την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Ανάμεσά τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οι Υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκη Κεραμέως, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η Βουλευτής Αθηνά Λινού, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, καθώς και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Νίκος Κωστένογλου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ημέρα μεγάλης συγκίνησης για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας, υπενθυμίζοντας τις προσφυγικές ρίζες του ναού. «Συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου, που ξεκίνησε ως παράγκα, με την προσφυγιά τότε να μην έχει πού την κεφαλήν κλίναι. Από τότε, η προσφυγιά ρίζωσε εδώ και μεγαλούργησε», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας για το μέλλον της περιοχής και της χώρας.

Ιδιαίτερα προσωπικό ήταν το μήνυμα του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Όπως επεσήμανε σε δική του ανάρτηση, η παρουσία του κ. Ελπιδοφόρου είχε ξεχωριστή σημασία για την οικογένειά του, καθώς είναι εκείνος που βάπτισε τον γιο του, τον μικρό Νικόλα, ο οποίος μάλιστα είχε σήμερα την ευλογία να κοινωνήσει από τα χέρια του.

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